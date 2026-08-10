Spätes Eigentor entscheidet Hitzeschlacht

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Der FC Sulingen hält einem der Topteams lange stand, übernimmt nach der Pause das Kommando – doch in der Schlussphase schlägt der TuS Wagenfeld zu. Beide Trainer sehen eine Partie, die eigentlich keinen Verlierer verdient hatte.

„Es ist für uns extrem bitter, es ist extrem enttäuschend“, sagte Rosenthal. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war er dagegen keineswegs unzufrieden: „Wir müssen sehr schnell die Köpfe wieder hochbekommen, sind aber nicht unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir es gespielt haben, sondern nur mit dem Ergebnis.“

Es waren nur noch wenige Minuten zu spielen, als eine Partie kippte, in der sich der FC Sulingen und der TuS Wagenfeld 1908 bei Temperaturen von mehr als 30 Grad bis an die Grenzen verausgabt hatten. Ausgerechnet ein Eigentor von Jarno Kastens in der 88. Minute bescherte den Gästen am 1. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 einen 1:0-Auswärtssieg. Für Sulingens Trainer Stefan Rosenthal war es eine Niederlage, die besonders schmerzte: „Dieses Spiel hatte keinen Verlierer verdient, weil alle Akteure ihr Herz auf dem Platz gelassen haben. Insbesondere bei der Hitze.“

Das gelang über weite Strecken. „Wir haben gegen eine der besten Offensiven der Liga fast gar nichts zugelassen“, befand Rosenthal. Wagenfeld ließ den Ball zwar laufen, suchte immer wieder neue Räume und beschäftigte die Sulinger Defensive. Gefährlich wurde es unter anderem bei zwei Freistößen von Alexander Nandzik und einer Möglichkeit von Luca Storck. „Ansonsten haben sie sehr gefällig gespielt, hatten viel Ballbesitz, viel Positionsrotation, haben das Ding mit zwei Kontakten gespielt und uns laufen lassen“, analysierte Rosenthal. „Das sieht dann immer nicht so toll aus, aber wir haben da nichts zugelassen.“

Zunächst bestimmte Wagenfeld die Partie. Rosenthal hatte das einkalkuliert. „Wagenfeld hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, hatte den kompletten Ballbesitz. Das war ein Stück weit so verabsichtigt von uns“, erklärte der FC-Coach. Seine Mannschaft sollte kompakt stehen und die hochkarätig besetzte Offensive des Gegners möglichst weit vom eigenen Tor fernhalten. „Wir wollten gegen eine der besten Offensiven der Liga nichts zulassen. Das war erst einmal unser Ziel.“

Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt sah die erste Hälfte ebenfalls klar aufseiten seiner Mannschaft. „Ich glaube, wir hatten 70, 75 Prozent Ballbesitz und haben Sulingen kaum in unsere Hälfte gelassen. Das war sehr erfreulich.“ Was fehlte, war der Treffer. „Vor der Halbzeit hatten wir zwei, drei Chancen, die wir vielleicht hätten machen können.“

Einen hohen Preis zahlten die Gäste zudem schon früh: Maximilian Michael Steiner musste nach 13 Minuten ausgewechselt werden, Tamme Alscher folgte sechs Minuten später. „Der einzige Wermutstropfen bei diesem Sieg ist, was in der ersten Halbzeit passiert ist“, sagte Hohnstedt mit Blick auf die beiden verletzungsbedingten Wechsel. Dennoch sei seine Mannschaft „sehr erwachsen und sehr gut“ aufgetreten.

Sulingen dreht auf – doch Wagenfeld trifft

Nach der Pause veränderten sich die Kräfteverhältnisse. Genau darauf hatte Sulingen hingearbeitet. „Wir wussten, es wird der Zeitpunkt kommen, um aggressiv zu werden, um nach vorne zu schieben“, erklärte Rosenthal. In der Halbzeit habe man gemeinsam entschieden, sofort höher anzulaufen: „Wir sind dann ab Minute 46 vorne draufgegangen, haben das Spiel in die Wagenfelder Hälfte verlagert und waren in der zweiten Halbzeit die tonangebende Mannschaft.“

Jetzt kamen auch die Chancen. Lukas Lohmeyer traf die Latte, Marvin Zawodny tauchte aus kurzer Distanz vor dem Tor auf. Eine Ecke von Maurice Krüger wurde gefährlich, außerdem strich ein Flachschuss von Bennet Grunert knapp am Pfosten vorbei. „Dann hat uns das Quäntchen Glück gefehlt“, haderte Rosenthal.

Hohnstedt räumte ein, dass seine Mannschaft in dieser Phase gehörig unter Druck stand. „Zwischen der 60. und 75. Minute mussten wir leiden.“ Vor allem die zahlreichen Standardsituationen beschäftigten Wagenfeld. „Das waren sechs, sieben, acht Standards von Sulingen, die wir aber zu 90 Prozent sehr gut verteidigt haben.“ Seine Mannschaft habe diese schwierige Phase überstanden und anschließend „in der Crunch-Time einfach noch einmal den Schalter drehen können“.

Genau dort zeigte sich schließlich jene individuelle Qualität, vor der Rosenthal bereits vor der Partie gewarnt hatte. Nach einem Ball hinter die Sulinger Abwehr startete Nandzik und brachte die Kugel scharf vor das Tor. Kastens wollte vor Chris Brüggemann klären und beförderte sie ins eigene Netz.

Rosenthal nahm seinen Verteidiger sofort in Schutz: „Kein Vorwurf an ihn. Wenn er es nicht macht, dann ist Brüggemann da.“ Trotzdem tat der Treffer weh. „Bitteres Gegentor, weil es auch noch ein Eigentor ist. Eine bittere Pille für uns.“

Auch Hohnstedt wusste, dass Fortuna in dieser Szene auf Wagenfelder Seite stand: „Dann haben wir in dieser einen Aktion das Glück des Tüchtigen.“ Den Sieg hielt er dennoch nicht für unverdient: „Ich glaube im kleinen Prozentsatz, dass wir es mehr verdient haben zu gewinnen.“ Gleichzeitig stellte er klar: „Wenn es 0:0 ausgegangen wäre oder wieder ein Unentschieden geworden wäre, hätte wahrscheinlich auch keiner etwas gesagt.“

Sulingen warf in der langen Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne. „Das war pure Leidenschaft“, lobte Rosenthal. Wagenfeld verteidigte den Vorsprung jedoch mit letzter Kraft. „Wir haben uns in alles reingeschmissen und dann auch glücklich diesen Sieg mit nach Hause genommen“, sagte Hohnstedt, der ausdrücklich „Respekt vor der Leistung“ der Gastgeber äußerte.

Während Wagenfeld damit die ersten drei Punkte der Saison mitnahm, blieb Sulingen nur der Trost eines starken Auftritts. Rosenthal wollte deshalb trotz aller Enttäuschung das Positive bewahren: „Die Jungs wissen, dass sie nicht gegen irgendwen gespielt haben, sondern gegen eine der Top-drei-Mannschaften. Deswegen können wir mit dieser Leistung leben.“

Hohnstedt wiederum konnte nach dem knappen Erfolg kaum unzufrieden sein: „Wenn man in Sulingen am ersten Spieltag 1:0 gewinnt, dann kann man als Trainer nicht unzufrieden sein.“

FC Sulingen – TuS Wagenfeld 1908 0:1

FC Sulingen: Daniel Poda, Bennet Könker, Lukas Lohmeyer, Jonas Lengauer, Jarno Kastens, Marlon Michael, Marvin Zawodny, Bennet Grunert (81. Alper Yildirim), Maurice Krüger (85. Ricardo Scholtes), Frithjof Lohmeier (85. Luca Robin Rosenthal), Christian Zerfowski (70. Dennis Könker) - Trainer: Stefan Rosentahl

TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Felician Günther, Tamme Alscher (19. Lennart Kruse), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner (13. Daniel Umeh Oduweku), Andre Krause, Finn-Arne Plümer (74. Giorgio Ronzetti), Alexander Nandzik (95. Maximilian Klester), Luca Storck (74. Arne Kwasnicki), Chris Brüggemann, Alen Suljevic - Trainer: Michael Hohnstedt

Schiedsrichter: Hergen Dierks

Tore: 0:1 Jarno Kastens (88. Eigentor)