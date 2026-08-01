Spätes Eigentor besiegelt bittere HSV-Niederlage

Der HSV überzeugte gegen Premier-League-Club FC Everton mit einer starken Leistung und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Patson Daka. Ein unglückliches Eigentor kurz vor Schluss verhinderte jedoch einen verdienten Lohn.

Bereits vor dem Anpfiff musste der HSV eine Veränderung hinnehmen. Nicolás Capaldo verletzte sich früh nach einem harten Einsteigen von Hayden Hackney und musste bereits nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Shafiq Nandja in die Partie. Trotz dieses frühen Rückschlags übernahmen die Hamburger sofort die Initiative und bestimmten das Geschehen.

Der Hamburger SV hat den Härtetest gegen den FC Everton trotz einer überzeugenden Vorstellung knapp mit 1:2 verloren. Vor 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion zeigte die Mannschaft von Merlin Polzin über weite Strecken eine engagierte und spielerisch starke Leistung, ließ sich auch vom frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und kam nach der Pause durch Neuzugang Patson Daka verdient zum Ausgleich. Als vieles bereits auf ein leistungsgerechtes Unentschieden hindeutete, entschied ein unglückliches Eigentor von Jordan Torunarigha die Partie zugunsten der Engländer.

Auch Albert Grønbæk überzeugte mit einer starken Leistung. Der Däne gewann in der 27. Minute den Ball im Mittelfeld, zog mit Tempo auf das Tor zu und verfehlte mit einem kraftvollen Schuss aus rund 25 Metern den rechten Pfosten nur knapp. Insgesamt war der HSV in dieser Phase die klar aktivere Mannschaft und ließ den Premier-League-Club kaum zur Entfaltung kommen.

Der HSV kombinierte sich immer wieder sehenswert durch das Mittelfeld und setzte Everton früh unter Druck. Besonders Otto Stange war in der Anfangsphase kaum zu stoppen. Bereits nach acht Minuten prüfte der Offensivspieler Everton-Keeper Mark Travers mit einem Distanzschuss. Wenig später scheiterte Stange erneut, ehe Nicolai Remberg den Nachschuss deutlich verzog.

Die Gäste benötigten lange, um gefährlich zu werden. Erst nach gut 40 Minuten nutzte Everton einen seltenen Abstimmungsfehler der Hamburger eiskalt aus. Jordan Torunarigha und Warmed Omari behinderten sich gegenseitig im Mittelfeld, Thierno Barry schnappte sich den Ball, dribbelte in den Strafraum und legte clever per Hacke auf Merlin Röhl zurück. Der Neuzugang ließ Daniel Heuer Fernandes aus elf Metern keine Chance und brachte Everton mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff mit 1:0 in Führung.

Der Spielstand spiegelte den bisherigen Verlauf allerdings kaum wider. Der HSV blieb die spielbestimmende Mannschaft und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. Otto Stange hatte diesen mit einem Distanzschuss in der Nachspielzeit auf dem Fuß, verfehlte das Tor jedoch knapp.

Merlin Polzin reagierte in der Halbzeit mit mehreren Wechseln. Patson Daka und Rayan Philippe feierten ihr Debüt im Volksparkstadion und sorgten sofort für frischen Schwung. Bereits wenige Sekunden nach Wiederbeginn setzte Rayan Philippe einen wuchtigen Distanzschuss ab, den Travers mit einer starken Parade entschärfte. Kurz darauf verpasste Patson Daka sein erstes Tor im HSV-Trikot nur knapp.

In der 50. Minute war es dann aber soweit. Grønbæk leitete den Angriff über Philippe ein, der den Ball geschickt prallen ließ. Daka drehte sich mit dem Rücken zum Tor blitzschnell um seinen Gegenspieler und schob den Ball überlegt in die lange Ecke zum verdienten 1:1-Ausgleich ein. Für den Angreifer war es bereits der zweite Treffer in der laufenden Saisonvorbereitung.

Der HSV blieb auch danach am Drücker. Pherai brachte nach seiner Einwechslung sofort Dynamik ins Offensivspiel, Philippe sorgte mit seinen Läufen immer wieder für Gefahr und Daka beschäftigte die Everton-Abwehr dauerhaft. Eine vielversprechende Situation wurde allerdings wegen eines umstrittenen Offensivfouls zurückgepfiffen. Wenig später wurde Philippe kurz vor dem Strafraum von James Tarkowski gestoppt, der dafür die Gelbe Karte sah. Den anschließenden Freistoß setzte Grønbæk allerdings in die Mauer.

Everton kam in der zweiten Halbzeit nur noch selten gefährlich vor das HSV-Tor. Die beste Gelegenheit vergab Barry, dessen Drehschuss Daniel Heuer Fernandes mit einer starken Parade entschärfte. Auf den Rängen sorgte die Leistung der Hamburger für Begeisterung, sogar eine La-Ola-Welle schwappte durch das Volksparkstadion.

In der Schlussphase wechselten beide Trainer noch einmal kräftig durch. Dadurch ging etwas der Spielfluss verloren. Als vieles bereits auf ein gerechtes Remis hindeutete, schlug Everton jedoch noch einmal zu. Nach einem Ballverlust des HSV auf der linken Seite brachte Braiden Graham den Ball scharf in den Strafraum. Jordan Torunarigha wollte vor seinem Gegenspieler klären, fälschte die Hereingabe jedoch unglücklich und unhaltbar für Heuer Fernandes ins eigene Tor ab.

Der späte Gegentreffer traf die Hamburger hart. Zwar versuchte der HSV in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, eine klare Ausgleichschance sprang jedoch nicht mehr heraus.

So blieb es bei einer unglücklichen 1:2-Niederlage. Das Ergebnis dürfte sich für die Hamburger besonders bitter anfühlen, denn über weite Strecken war der Bundesligist die bessere Mannschaft. Der HSV überzeugte mit mutigem Offensivfußball, hoher Laufbereitschaft und einem strukturierten Spiel gegen den Ball. Ein individueller Fehler vor dem 0:1 und das unglückliche Eigentor kurz vor Schluss verhinderten jedoch ein verdientes Erfolgserlebnis gegen den Premier-League-Club.

Trotz der Niederlage kann Merlin Polzin viele positive Erkenntnisse aus dem Testspiel mitnehmen. Vor allem Patson Daka, Albert Grønbæk und Rayan Philippe, Otto Stange und Luis Lemke hinterließen einen starken Eindruck und machten Lust auf den Pflichtspielstart. Auch spielerisch präsentierte sich der HSV bereits in einer guten Verfassung. Wenn die Mannschaft ihre Chancen künftig konsequenter nutzt und in den entscheidenden Momenten konzentrierter agiert, dürfte sie gut gerüstet in die neue Saison gehen.