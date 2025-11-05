Spätes Drama: VfB Lübeck rettet heute Punkt beim HSV II

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Gäste. Bereits in der 6. Minute verwandelte Glory Kiveta einen Foulelfmeter zum 1:0 für den HSV II. Der VfB zeigte sich davon allerdings dann unbeeindruckt und kam nach 36 Minuten zum Ausgleich: Yehor Melenivskyi traf zum 1:1. Nach der Pause geriet Lübeck in der 66. Minute in Unterzahl, als Mikail Polat die Gelb-Rote Karte sah.

Trotzdem hielten die Gäste das Spiel offen, doch in der 81. Minute nutzte Maurice Boakye die Überzahl und brachte den HSV II mit 2:1 in Front. Lübeck bewies Moral und belohnte sich in der Nachspielzeit: Manuel Farrona-Pulido traf in der 90.+2 Minute zum 2:2-Endstand.

Mit diesem Unentschieden belegt der HSV II den zehnten Platzd, während der VfB Lübeck mit 20 Punkten auf Rang 13 steht. Die Partie zeigte einmal mehr, dass in der Regionalliga Nord Leidenschaft und Kampfgeist oft den Unterschied ausmachen – und ein Spiel bis zur letzten Sekunde offen bleibt.