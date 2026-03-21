Spätes Drama: SV Babelsberg 03 unterliegt Spitzenreiter Lok Leipzig

– Foto: Imago Images

Am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost erlebten die Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion ein Wechselbad der Gefühle. Der SV Babelsberg 03 empfing heute den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig zu einem Duell, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Vor einer Kulisse von 3889 Zuschauern stemmten sich die Schützlinge von Trainer Johannes Lau mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. In einem Spiel, das lange Zeit von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war, mussten die Gastgeber am Ende eine bittere 1:2-Heimniederlage quittieren, die die Situation im Tabellenkeller weiter verschärft.

Spitzenreiter zu Gast im Karl-Liebknecht-Stadion

Die Rollenverteilung vor dem Anpfiff war eindeutig. Während der 1. FC Lokomotive Leipzig unter Trainer Jochen Seitz souverän von der Tabellenspitze grüßt, kämpft der SV Babelsberg 03 um den Verbleib in der Spielklasse. Die Atmosphäre war von Beginn an elektrisierend, da die Potsdamer versuchten, dem Favoriten mit physischer Präsenz den Schneid abzukaufen.

Taktische Umstellungen zur Pause

Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Belauerungszustand, in dem beide Abwehrreihen wenig zuließen. Zur Pause reagierte Johannes Lau und brachte mit Tobias Hasse für Jeremy Postelt sowie Theo Ogbidi für Nils Schätzle frische Kräfte, um das Offensivspiel zu beleben. Auch im weiteren Verlauf wechselte Babelsberg mutig: Leon Bürger kam für Jannis Lang und Maurice Covic ersetzte Linus Queißer in der 65. Minute. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die Spannung war förmlich greifbar, da jeder Fehler in dieser Phase die Entscheidung hätte bedeuten können.

Dramatische Schlussphase und der Ausgleich

In der 74. Minute folgte der erste Rückschlag für die Filmstädter. Dorian Cevis erzielte die Führung für die Gäste. Doch der SV Babelsberg 03 zeigte Moral. Nur drei Minuten später, in der 77. Minute, gab es großen Jubel. Gordon Büch zog aus 14 Metern ab, sein Schuss wurde unglücklich abgefälscht. Lok-Torhüter Andreas Naumann konnte den Ball nur nach vorne prallen lassen, wo Theo Ogbidi goldrichtig stand und aus sechs Metern zum 1:1-Ausgleich abstaubte. Für Ogbidi war es das erste Saisontor – ein Moment der puren Erleichterung für die gesamte Mannschaft und die Anhänger auf den Rängen.

Unterzahl und der späte K.-o.-Schlag

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur kurz, denn in der 80. Minute folgte die nächste Zäsur. Paul-Roman Wegener sah die Rote Karte und ließ seine Mannschaft für die letzten zehn Minuten in Unterzahl zurück. Trotz des personellen Nachteils kämpften die Potsdamer aufopferungsvoll. Trainer Johannes Lau brachte kurz vor Ende noch Gian Luca Schulz für Luis Müller, um Zeit zu gewinnen und den Punkt zu sichern. Doch in der 89. Minute schlug der Spitzenreiter eiskalt zu. Stefan Maderer erzielte das 1:2 und versetzte dem Gastgeber den finalen Schlag. Leipzig bewies in dieser Phase die Abgeklärtheit eines Tabellenführers, während Babelsberg für den hohen Aufwand nicht belohnt wurde.

Prekäre Lage im Tabellenkeller

Die Niederlage hat unmittelbare Auswirkungen auf das Klassement der Regionalliga Nordost. Der SV Babelsberg 03 steht mit 24 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Das Torverhältnis steht nun bei 35:45 nach 24 absolvierten Partien. In den kommenden Wochen ist jeder Zähler essenziell, um nicht noch tiefer zu rutschen.

Blick auf das nächste Schicksalsspiel

Zeit zum Wundenlecken bleibt der Mannschaft von Johannes Lau kaum. Bereits am Freitag, 27.03.2026, steht um 19 Uhr das nächste wegweisende Spiel im Karl-Liebknecht-Stadion an. Dann empfängt der SV Babelsberg 03 die BSG Chemie Leipzig zu einem direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Es wird darauf ankommen, die bittere Niederlage gegen den Tabellenführer mental zu verarbeiten und die kämpferische Leistung erneut auf den Platz zu bringen.