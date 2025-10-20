– Foto: TSV Lägerdorf

Spätes Drama im Derby: Lägerdorf verspielt Sieg in Unterzahl Blume: "Fühlt sich wie eine Niederlage an"

Der TSV Lägerdorf hat im Landesliga-Derby gegen den VfR Horst eine bittere Punkteteilung hinnehmen müssen. Trotz langer Führung und starker Leistung in Unterzahl endete das hitzige Duell vor 226 Zuschauern mit 3:3.

Der TSV startete furios in die Partie. Schon in der achten Minute brachte Mike Loschizki die Gastgeber in Führung, Lägerdorf dominierte die Anfangsphase klar und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. „Das Spiel verlief am Anfang so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Spielerisch überlegen kamen wir schnell zu Chancen“, sagte Trainer Michael Blume. Doch die Effizienz fehlte – und kurz vor der Pause schwächte sich der TSV selbst: Andrej Jauk sah in der 45. Minute Gelb-Rot. Sa., 18.10.2025, 14:30 Uhr TSV Lägerdorf Lägerdorf VfR Horst VfR Horst 3 3

Auch in Unterzahl blieb Lägerdorf nach dem Seitenwechsel das aktivere Team. Maximilian Strudthoff erhöhte in der 69. Minute auf 2:0, ehe Matthes Haack (81.) für Horst verkürzte. Nur zwei Minuten später stellte erneut Loschizki den alten Abstand wieder her (83.). Doch in der Schlussphase kippte das Spiel: Dominik Bubat (90.+1) traf per Standard zum 3:2, und in der fünften Minute der Nachspielzeit glich Paris Bruhn für Horst aus. „Tja, und dann schwinden vielleicht die Kräfte in Unterzahl. Es fühlt sich wie eine Niederlage an, aber am Ende müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein“, bilanzierte Blume.