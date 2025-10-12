Spätes Drama beim TSV Rudersberg, SV Allmersbach jubelt knapp
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags
Der 8. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall zeigte erneut die Dominanz der Spitzenteams, während sich die Abstiegszone weiter verdichtet. Insbesondere die Spiele der Aufsteiger und der Tabellenführer zogen die Aufmerksamkeit auf sich, mit mehreren Partien, die erst spät entschieden wurden oder remis endeten.
SV Unterweissach kam gegen SV Breuningsweiler nicht über ein 1:1 hinaus. Michl Bauer brachte die Hausherren früh in Führung (7.), doch Linus Sohmer sicherte den Gästen mit dem Ausgleich in der 82. Minute einen Punkt.
TSV Rudersberg und VfL Mainhardt trennten sich 2:2. Noah Solazzo (19.) und Fabian Keinath (26.) hatten die Rudersberger zunächst in Führung gebracht, doch Lukas Schanzenbach glich für Mainhardt in der 69. und erneut in der 90.+7 aus. Marko Janzekovic sah für wiederholtes Foulspiel die Gelb-Rote Karte (63.).
TSV Schmiden setzte sich gegen SC Urbach mit 3:1 durch. Oliver Bach eröffnete per Foulelfmeter (6.), Facundo Aloisio erhöhte (23.), Christoph Veil verkürzte für Urbach (52.), bevor Eduardo Chacon Pineda (75.) den Endstand besiegelte.
SGM Kreßberg unterlag SV Allmersbach mit 2:3. Thomas Kreidl brachte die Gastgeber in Führung (8.), doch Marius Weller (54.) glich aus. Mario Greiner traf doppelt für Allmersbach (77., 82. Foulelfmeter), Elia Krieger (83.) markierte den Schlusspunkt für Kreßberg.
TSV Obersontheim verlor 0:1 gegen TSV Schwaikheim. Kilian Müller erzielte in der 49. Minute das einzige Tor der Partie und sicherte Schwaikheim die drei Punkte.
TURA Untermünkheim und SG Oppenweiler-Strümpfelbach trennten sich 2:2. Samuel Weidner (5.) und Niklas Owen Schmid (30.) brachten die Gastgeber in Führung, Luca Krämer glich für die Gäste in der 64. und erneut in der 90. Minute aus.
TSV Michelfeld 1954 setzte sich mit 1:0 gegen TSV Schornbach durch. Justin Görmann erzielte den späten Siegtreffer in der 90. Minute.
TSV Nellmersbach unterlag TSV Gaildorf mit 1:3. Philipp Kees verwandelte einen Foulelfmeter früh (3.), Lionello Zaino glich per Foulelfmeter aus (28.), doch Tom Berger erzielte in der 82. und 86. Minute die entscheidenden Tore für Gaildorf.
