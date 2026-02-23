Spätes Drama beim FC Marbach, auch Germania lässt Punkte liegen

– Foto: Joachim Koschler

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr – bereits der dritte nach der Winterpause – hat die Tabelle durchgerüttelt, ohne sie zu kippen: TSV Münchingen (45 Punkte) bleibt trotz Niederlage vorn, SV Germania Bietigheim folgt mit 42 Punkten und hat erst 18 Spiele absolviert. Dahinter setzt TV Aldingen mit nun 36 Punkten ein Ausrufezeichen. Unten bleibt es gnadenlos: TV Pflugfelden steht weiter bei 3 Punkten und einem Torverhältnis von 17:112 – und in einer Liga mit vier Absteigern plus Abstiegsrelegation wird jeder Spieltag zur Zitterpartie. Dieser Sonntag brachte späte Treffer, einen Favoritensturz und ein abgesagtes Spiel – genau die Mischung, die diese Liga so unruhig macht.

TSV Heimsheim (Aufsteiger) verpasste den Heimsieg in letzter Sekunde und musste sich mit einem 1:1 gegen TSV Phönix Lomersheim begnügen. Lino Widmaier traf in der 60. Minute zum 1:0 – Heimsheim hatte den Nachmittag da schon fest in der Hand. Doch in der Nachspielzeit kam der Stich: Lukas Buck glich in der 90.+4 zum 1:1 aus. Für Heimsheim bedeutet das: Rang 6 mit 31 Punkten (53:33 Tore) – solide, aber mit dem bitteren Gefühl, zwei Punkte aus den Händen gegeben zu haben. Phönix bleibt zwar im unteren Mittelfeld, doch dieses späte Tor hat Gewicht: 22 Punkte, Rang 13 (40:54 Tore) – ein Punkt, der sich wie ein kleiner Befreiungsschlag anfühlt.

Ein 3:3, das nach dieser Liga riecht: wild, offen, voller Wendungen. FV Löchgau II (Aufsteiger) legte furios los: Leandro Franco (10.) und Lukas Aras (19.) schossen das 2:0. Kai Dominik Woischiski brachte TSV Merklingen mit dem 2:1 (43.) zurück, doch direkt nach der Pause traf erneut Leandro Franco zum 3:1 (46.). Merklingen blieb dran: wieder Kai Dominik Woischiski (59.) zum 3:2, dann Fabian Heim (79.) zum 3:3. Löchgau II steht nun bei 27 Punkten (Rang 10, 37:41 Tore) – ein Punkt, der nach Chancenüberhang schmeckt, aber auch nach zu viel Unruhe. Merklingen geht mit 30 Punkten als Achter weiter (44:41 Tore): offensiv präsent, defensiv weiter anfällig – genau das Spannungsfeld, das solche Spiele immer wieder explodieren lässt.

SV Salamander Kornwestheim hat den Ton gesetzt – 4:0 gegen TSV Schwieberdingen, und das Ergebnis passt zur wuchtigen Gesamtbilanz. Tom Schneider traf doppelt: zum 1:0 in der 40. Minute und zum 2:0 in der 80. Minute. In der Schlussphase wurde es deutlich: Danny Schima erhöhte in der 89. Minute auf 3:0, Georgios Kotsinas machte in der 90. Minute das 4:0. Kornwestheim steht damit auf Rang 5 bei 31 Punkten – und mit einem Torverhältnis von 70:25 wie ein Dauerfeuer in dieser Liga. Schwieberdingen bleibt bei 21 Punkten (Rang 14, 44:48 Tore) und spürt, wie gefährlich es wird, wenn man hinten einmal ins Rutschen kommt.



TV Aldingen hat die Pflicht beim Schlusslicht glasklar erfüllt: 5:0 bei TV Pflugfelden (Absteiger). Früh war alles in Richtung Auswärtsteam: Martino Ferrara (18.) und Jan Hegener (21.) stellten auf 0:2, Robin Lee Pfohl erhöhte in der 37. Minute auf 0:3. Spät wurde es dann endgültig: Yasin Turhal traf zum 0:4 (88.), Luca Politze zum 0:5 (89.). Aldingen ist nun Dritter mit 36 Punkten (52:40 Tore) – und hält den Kontakt nach oben. Pflugfelden bleibt bei 3 Punkten und steht nach 20 Spielen bei 17:112 Toren – eine Wucht an Gegentoren, die den Abstiegskampf längst zur nackten Realität macht.



Ein Punkt, der beiden Seiten unterschiedlich schmeckt: NK Croatia Bietigheim (Absteiger) führte – und kassierte spät den Ausgleich. Josip Ivandić traf in der 67. Minute zum 1:0, und plötzlich lag etwas in der Luft, das Croatia so dringend braucht: ein Sieggefühl. Doch Riccardo Macorig glich in der 87. Minute zum 1:1 aus. Croatia bleibt damit auf Rang 16 bei 17 Punkten (26:50 Tore) – der Punkt ist wichtig, aber er rettet nicht. Spvgg Besigheim steht als Vierter bei 32 Punkten (42:27 Tore) und nimmt einen Zähler mit, der im Aufstiegsrennen nach Stabilität klingt.



Auch hier: Führung, Antwort, Remis. SV Pattonville ging durch Tobias Uhse in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der Tabellenzweite blieb ruhig: Jan Sonntag glich in der 59. Minute zum 1:1 aus. Pattonville steht nun bei 26 Punkten (Rang 11, 44:55 Tore) – offensiv immer für Tore gut, defensiv weiter verwundbar. SV Germania Bietigheim bleibt Zweiter mit 42 Punkten aus 18 Spielen (50:16 Tore) – und hält damit den Druck auf Münchingen hoch, Spiel für Spiel.



Der Paukenschlag des Spieltags: FC Marbach schlägt den Tabellenführer TSV Münchingen mit 2:1 – und das Drama spielte sich in der zweiten Halbzeit ab. Münchingen ging durch Behar Hasanaj in der 55. Minute mit 0:1 in Führung. Dann der Wendepunkt: Leon Kraguljac verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Und als alles nach Punkteteilung roch, schlug Marbach in der Nachspielzeit zu: Giovanni Frasca traf in der 90.+5 zum 2:1. Münchingen bleibt zwar Erster mit 45 Punkten (57:27 Tore), aber die Niederlage fühlt sich wie ein Warnsignal an. Marbach klettert auf 29 Punkte (Rang 9, 34:46 Tore) – und nimmt aus diesem Sieg einen Schub mit, den man in dieser Liga nicht hoch genug bewerten kann.