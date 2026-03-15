Spätes Déjà-vu! Lindwedel gibt Sieg aus der Hand

– Foto: Steffi Rathje

Dem SV Lindwedel-Hope hat wieder nicht viel gefehlt, um den ersten Sieg im Jahr 2026 einzufahren. Schließlich erlebte der SVLH ein Déjà-vu und musste sich aufgrund eines späten Gegentreffers mit einem Remis begnügen.

Nachdem Fabian Woitschek für Lindwedel vorlegte (7.), glich Karim Kholladi für den MTVE aus (27.). Mit dem Anbruch der Schlussphase schnupperten die Hausherren durch Hawk Schwieger ein weiteres Mal am Sieg. Kurz darauf dezimierten sich die Gäste mit einer Ampelkarte selbst (86.), trotzdem schlug Celle durch Henry Struwe spät zurück und sicherte sich einen Punkt.