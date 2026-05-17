Spätes 2:2: Dillingen noch nicht save, rückt aber einen Rang vor von Christoph Nowak · Gestern, 23:56 Uhr · 0 Leser

Weiterhin in guter Position, aber noch nicht gesichert: Jasjot Padda und seine SSV Dillingen verpassten beim 2:2-Heimremis gegen den SV Ehingen/Ortlfingen den vorzeitigen Klassenerhalt nur um Sekunden. – Foto: Igor Hoffmann

Wenige Sekunden fehlten der SSV Dillingen, um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord Schwaben bereits zwei Spieltage vor Saisonende fix zu machen, dennoch hat sich die Situation für die Kreisstädter durch das 2:2-Heimremis gegen den SV Ehingen/Ortlfingen zumindest nicht verschlechtert: Der Vier-Punkte-Abstand auf die Abstiegsrelegationsränge wurde gewahrt und zudem der TSV Hainsfarth überholt, was aktuell Tabellenrang acht bedeutet. Durch eine schwache zweite Häfte verschenkten die Gastgeber am Ende den vorzeitigen sicheren Klassenerhalt. Ehingen/Ortlfingen wurde im Donaustadion regelrecht dazu eingeladen, nochmal ins Spiel zurückzukommen und nahm die sich bietenden Möglichkeiten in Schlussphase und Nachspielzeit dankend an: Zunächst verkürzte Tobias Dennerlöhr infolge eines vollkommen unnötigen SSV-Ballverlusts im Spielaufbau nach Assist von Bastian Stefanovic (88. Minute), dann verwandelte Gästekapitän Simon Leser einen Handelfmeter zum 2:2-Endstand (90. +7). Während die Strafstoßentscheidung gegen Alban Nuraj, der aus kurzer Distanz angeköpft wurde, nach aktueller Regelauslegung vertretbar war, muss sich der Unparteiische schon fragen lassen, warum die ursprünglich angezeigte Nachspielzeit von vier Minuten zum Zeitpunkt der Entscheidung ohne ersichtlichen Grund bereits deutlich überschritten war. Zwischen den beiden Treffern verpasste es Dillingen zudem, das gehört auch zur Wahrheit, kläglich, bei besten Konterchancen den Sack zuzumachen.