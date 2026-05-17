Spätes 2:2: Dillingen noch nicht save, rückt aber einen Rang vor

Wenige Sekunden fehlten der SSV Dillingen, um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord Schwaben bereits zwei Spieltage vor Saisonende fix zu machen, dennoch hat sich die Situation für die Kreisstädter durch das 2:2-Heimremis gegen den SV Ehingen/Ortlfingen zumindest nicht verschlechtert: Der Vier-Punkte-Abstand auf die Abstiegsrelegationsränge wurde gewahrt und zudem der TSV Hainsfarth überholt, was aktuell Tabellenrang acht bedeutet.
Durch eine schwache zweite Häfte verschenkten die Gastgeber am Ende den vorzeitigen sicheren Klassenerhalt. Ehingen/Ortlfingen wurde im Donaustadion regelrecht dazu eingeladen, nochmal ins Spiel zurückzukommen und nahm die sich bietenden Möglichkeiten in Schlussphase und Nachspielzeit dankend an: Zunächst verkürzte Tobias Dennerlöhr infolge eines vollkommen unnötigen SSV-Ballverlusts im Spielaufbau nach Assist von Bastian Stefanovic (88. Minute), dann verwandelte Gästekapitän Simon Leser einen Handelfmeter zum 2:2-Endstand (90. +7). Während die Strafstoßentscheidung gegen Alban Nuraj, der aus kurzer Distanz angeköpft wurde, nach aktueller Regelauslegung vertretbar war, muss sich der Unparteiische schon fragen lassen, warum die ursprünglich angezeigte Nachspielzeit von vier Minuten zum Zeitpunkt der Entscheidung ohne ersichtlichen Grund bereits deutlich überschritten war. Zwischen den beiden Treffern verpasste es Dillingen zudem, das gehört auch zur Wahrheit, kläglich, bei besten Konterchancen den Sack zuzumachen.
Die SSV erwischte eigentlich einen Start nach Maß und ging nach zehn Spielminuten durch einen direkt verwandelten Eckball von Spielertrainer Alexander Kinder, den er selbst herausgeholt hatte, in Führung. In der Folgezeit ließ Dillingen aber zahlreiche Einschussgelegenheiten liegen, um bereits frühzeitig für klare Verhältnisse im Abstiegskampf zu sorgen. Das Team aus dem Landkreis Augsburg, bei dem Top-Torjäger Stefanovic überraschenderweise zunächst auf der Bank Platz nahm, hatte zwar ebenso die eine oder andere Strafraumaktion, allerdings bei weitem nicht von so zwingender Qualität wie auf der Gegenseite. Kurz vor der Pause (42.) erzielte Adonis Isufi nach einem langen Befreiungsschlag seines Cousins Lavdim die eigentlich beruhigende 2:0-Pausenführung für Dillingen, doch der Gast sollte sich ins Spiel zurückbeißen.
Vor den letzten beiden Spieltagen stellt sich die Situation für die SSV (29 Punkte) im Abstiegskampf wie folgt dar: Sowohl der FC Lauingen (aktuell Relegationsplatz elf/25 Zähler) und der SV Mauren (Relegationsplatz 12/24 Punkte) müssten, sofern die Kreisstädter nicht mehr punkten, aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegen Dillingen ihre beiden Matches gewinnen, um noch vorbeizuziehen. Gleiches gilt für den SV Ehingen/Ortlfingen (aktuell Abstiegsplatz 13/23 Zähler, aber gewonnener direkter Vergleich gegen die SSV). Da Mauren am letzten Spieltag auf Ehingen/Ortlfingen trifft, könnte nur noch eines der beiden Teams Dillingen überholen, weshalb ein Direktabstieg für die SSV nicht mehr möglich ist.