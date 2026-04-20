Später Wahnsinn in Veldhausen – Emsbüren trifft mit der letzten Aktion

„Das erwartet schwere Spiel in Veldhausen“, hatte Concordia-Coach Simon Thiering hinterher treffend analysiert. Und genau so kam es.

Tatsächlich resultierten die Gegentreffer – wie schon zuletzt gegen Borussia Neuenhaus – aus Standardsituationen: einmal nach einer Ecke, einmal per Elfmeter. Aus dem Spiel heraus verteidigte Emsbüren diszipliniert und geschlossen.

Veldhausen agierte wie angekündigt: viel Physis, schnelle und hohe Bälle nach vorne. „Unseren Verteidigern brummen vermutlich noch immer die Köpfe von den vielen Kopfbällen“, sagte Thiering – verbunden mit einem deutlichen Lob: „Denen muss ich allerdings durch die Bank ein riesiges Kompliment machen. Wir lassen momentan aus dem Spiel wenig zu.“

Offensiv versuchte Concordia, die Partie spielerisch zu lösen. „Wir haben versucht, unser Spiel aufzuziehen mit einigen gelungenen Kombinationen, die im letzten Drittel jedoch zu oft ungenau wurden.“ Das 1:0 aber war sehenswert: Über Oli Niehof sauber herausgespielt, vollendete Sven Wulkotte „in eigener Manier eiskalt“.

Offenes Spiel, starke Torhüter

Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 per Ecke verflachte die Partie zunächst. Doch Emsbürens Schlussmann Paul Zwartjes rückte in den Mittelpunkt. „Er pariert zwei Mal herausragend, er ist momentan ohnehin ein super Rückhalt und ersetzt den verletzten Marco Freund hervorragend“, lobte Thiering seinen Keeper.

Die zweite Hälfte blieb lange offen. Wulkotte sorgte mit seinem Tempo erneut für Gefahr und holte einen Strafstoß heraus. Nico Seltier übernahm Verantwortung – und verwandelte „nach längerer Durststrecke eiskalt“. Der Jubel war entsprechend groß.

Drama in der Nachspielzeit

In der Schlussphase warf Veldhausen alles nach vorne, belagerte immer wieder den Strafraum der Gäste. Clever holten sich die Hausherren einen Elfmeter und glichen in der 90.+4 Minute zum 2:2 aus.

Doch Emsbüren hatte das letzte Wort. Mit der finalen Aktion dribbelte „Joschi“ Heyen an und wurde im Mittelfeld gefoult. Der Freistoß von Hinnerk Albers brachte „eine fiese Länge“ mit, konnte nicht geklärt werden – und aus dem Gewühl traf Oli Niehof zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.

„Knappes Spiel mit einem glücklicheren, jedoch nicht unverdienten Sieger“, fasste Thiering zusammen.

Klassenerhalt perfekt

Durch die gleichzeitige Niederlage von Sparta Werlte ist der Klassenerhalt für Concordia nun auch rechnerisch gesichert. „Wir haben mit der Niederlage von Werlte auch rechnerisch die Klasse gehalten und sind mächtig stolz darauf“, sagte Thiering.

Mit nun 41 Punkten steht Emsbüren auf Rang fünf – eine starke Saison eines Aufsteigers. „Die Jungs haben wieder eine super kämpferische, aber auch spielerisch ambitionierte Leistung gezeigt“, so der Coach.

Für die verbleibenden Spiele gibt er die Richtung klar vor: „Für den Rest der Spielzeit gilt: Entwicklung fortsetzen und das Maximum aus der Saison herausholen!“