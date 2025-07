Später Triumph dank starker Bank FC Homberg dreht Rückstand und steht im Viertelfinale Verlinkte Inhalte Kreispokal Schwalm-Ed FC Homberg FV FeLoNi

In einem umkämpften Achtelfinale des Schwalm-Eder-Kreispokals hat sich der FC Homberg mit 2:1 beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz durchgesetzt. Die Gastgeber gingen früh in Führung, mussten sich aber in der Schlussphase dem FC geschlagen geben.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Louis Wicke den FV in der 22. Minute verdient in Führung. Vorausgegangen war ein sehenswerter Angriff über Jermaine-Pascal Selzer, dessen Flanke Sebastian Kraus an die Latte setzte. Kurz vor der Pause hatte die Heimelf durch den erneut agilen Wicke sogar die Chance zum zweiten Treffer, doch FC-Keeper Hansi Hypscher parierte stark.

Die zweite Hälfte begann mit einem offenen Schlagabtausch: Stefan Graf traf zunächst für Homberg den Pfosten, im direkten Gegenzug setzte auch Kraus seinen Abschluss an das Aluminium. FeLoNi wirkte in dieser Phase präsenter und näher am zweiten Tor – doch es kam anders.