Später Treffer zum Auswärtssieg

In einer körperbetonten und intensiven Partie gingen die Gastgeberinnen in der 16. Minute durch einen unglücklichen Abpraller mit 1:0 in Führung. Unsere Mannschaft reagierte stark und kam direkt zu guten Chancen. Shireen Honisch setzte den Ball in der 17. Minute nur knapp neben das Tor, sowie Eva Maria Pfau in der 23. Minute mit einem starken Abschluss ebenfalls nur wenige Zentimeter am Tor vorbeischoss. Der verdiente Ausgleich fiel in der 27. Minute. Nach schönem Kurzpassspiel mit Salome Aschmer schob Dilara Karadeniz den Ball souverän in die rechte Ecke. Kurz vor der Halbzeit brachte Isabelle Gschwind unsere Mannschaft dann mit 1:2 in Führung. Nach einem langen Ball von Jedida Aschmer lupfte sie den Ball sehenswert über die Torhüterin. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zweikampfbetont. In der 57. Minute erhöhte erneut Isabelle Gschwind nach Vorlage von Salome Aschmer mit einem schönen Lupfer auf 1:3. Die Gastgeberinnen kamen jedoch schnell zurück und verkürzten in der 60. Minute auf 2:3, ehe in der 71. Minute nach einem Fernschuss der Ausgleich zum 3:3 fiel. In der Schlussphase versuchte unsere Mannschaft nochmals alles und wurde kurz vor Spielende belohnt. In der 89. Minute kämpfte sich Eva-Maria Pfau stark durch die Abwehr und schob den Ball zum umjubelten 3:4 Siegtreffer in die rechte Ecke. Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg in einer intensiven und umkämpften Partie, in der unsere Mannschaft großen Einsatzwillen und Moral zeigte.