Später Treffer sorgt für Erlösung: Todesfelde II ringt Eichholz nieder Joker Jeske trifft in der Nachspielzeit – Gäste hadern mit Chancenverwertung und Schiedsrichter von red · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivian Pfaff

Der SV Todesfelde II hat sich in einem intensiv geführten Duell mit 2:1 gegen den Eichholzer SV durchgesetzt – und dabei vor allem in der Schlussphase Moral bewiesen. In einer Partie, die lange auf Messers Schneide stand, avancierte Joker Nic Henri Jeske mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum entscheidenden Akteur.

„90 Minuten Leidenschaft und Fight wurden belohnt“, bilanzierte Todesfeldes Trainer Sebastian Fojcik nach Abpfiff – und traf damit den Kern eines Spiels, in dem seine Mannschaft vor allem über Einsatz und defensive Stabilität kam. Der Gast aus Eichholz bestimmte über weite Strecken das Geschehen, hatte mehr Ballbesitz und suchte immer wieder den Weg über lange Bälle. „Eichholz hatte natürlich viel Ballbesitz und agierte häufiger mit langen Bällen, die wir gut verteidigt haben“, erklärte Fojcik, der zugleich seinen Torhüter hervorhob: „Wenn ein Ball durchkam, hatten wir mit Malte einen guten Rückhalt, der die eine oder andere Chance gut zunichte gemacht hat.“ Nach torloser erster Hälfte brachte Julian Holz die Gastgeber in der 65. Minute in Führung, ehe Ramazan Acer gut zehn Minuten vor dem Ende ausglich. Doch Todesfelde bewahrte die Ruhe – und schlug eiskalt zurück. „Kurz vor Ende konnten wir einen Konter setzen, den Nic Jeske mit einem Schuss in den Winkel vollendet“, schilderte Fojcik die entscheidende Szene. „Danach mussten wir noch eine lange Nachspielzeit überstehen, aber genauso wie in den letzten Spielen konnten wir die Leidenschaft auf den Platz bringen und gewinnen.“

Ganz anders fiel die Gefühlslage auf Seiten der Gäste aus. Eichholzs Trainer Rene Sternberg sah eine unnötige Niederlage: „Wir verlieren heute ein extrem umkämpftes Spiel und ja, der gegnerische Torwart hat einen sehr guten Tag erwischt. Trotzdem müssen wir uns die Niederlage in großen Teilen selbst zuschreiben, weil wir unsere klaren Torchancen nicht genutzt haben. Das ist auf diesem Niveau schlichtweg zu wenig.“ Zwar gratulierte Sternberg dem Gegner („Glückwunsch an Todesfelde, sie haben ihre Möglichkeiten genutzt“), doch sein Ärger richtete sich vor allem gegen die Spielleitung. Sternberg wurde deutlich: „Was ich allerdings nicht akzeptieren kann, ist die heutige Schiedsrichterleistung.“ Seine Kritik fiel umfassend aus: „Es gab mehrere gravierende Fehlentscheidungen auf beiden Seiten – eine aus meiner Sicht völlig überzogene rote Karte, eine klare Situationen im Strafraum, die nicht geahndet wurde, und eine insgesamt inkonsequente Linie.“ Für ihn steht fest: „So etwas darf in einer Landesliga-Partie nicht passieren.“