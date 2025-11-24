Später Treffer sichert Osnabrück den Heimsieg

Der VfL Osnabrück hat seine Heimserie wiederbelebt und gegen den FC Ingolstadt mit 1:0 gewonnen. Erst kurz vor Schluss brachte Ismail Badjie die Bremer Brücke mit einem späten Treffer zum Beben. Der Sieg war das Ergebnis einer erneut starken Defensivleistung und großer Geduld in der Offensive.

Über weite Strecken dominierte die Defensive das Geschehen. Die Dreierkette um Jannik Müller, Niklas Wiemann und Robin Fabinski stand kompakt und ließ kaum Chancen zu. Müller überzeugte mit einer Zweikampfquote von 87,5 Prozent – der drittbeste Wert aller Spieler des Spieltags mit mindestens 45 Minuten Einsatzzeit. Wiemann gewann 75 Prozent seiner Duelle, Fabinski sammelte die meisten Ballaktionen beim VfL (53). Damit blieb Osnabrück zum neunten Mal ohne Gegentor in dieser Saison. Torwart Lukas Jonsson bewahrte in 60 Prozent seiner Einsätze die weiße Weste.

Im Mittelfeld zog Kevin Wiethaup erneut die Fäden. Mit einer Passquote von 86,7 Prozent war der 20-Jährige die verlässlichste Anspielstation. In der Offensive arbeitete Robin Meißner unermüdlich als Wandspieler, führte 29 Zweikämpfe und kam mehrfach in aussichtsreiche Abschlusspositionen – blieb aber ohne Torerfolg. So blieb es bis in die Schlussminuten beim 0:0.

In der 89. Minute änderte sich das Bild. Ein eigentlich zu langer Ball schien bereits verloren, doch Badjie sprintete hinterher, setzte sich im Dribbling gegen Mattis Hoppe durch und zog ab. Sein Schuss wurde leicht abgefälscht und trudelte unhaltbar ins Netz. „Ich habe einfach gehofft, dass er reingeht – am Ende war’s irgendwie drin“, sagte der Matchwinner bei Magenta Sport mit einem Lächeln.

Für Badjie war es das zweite entscheidende Tor in Folge, nachdem er bereits in Cottbus den Sieg gesichert hatte. Wie schon in der Vorsaison traf der 20-Jährige auch diesmal gegen Ingolstadt zum 1:0 – ein echtes Déjà-vu an der Bremer Brücke. Seine Jokerqualitäten bleiben beeindruckend: Kein anderer Drittligaspieler erzielte mehr Treffer nach Einwechslungen.

Schultz lobt Badjie und das Kollektiv

Nach dem Spiel sprach Trainer Timo Schultz über seinen erfolgreichen Einwechselspieler – und schmunzelte über dessen Rolle: „Isy ist in einer überragenden Form. Ich habe ihm gesagt, solange er als Joker so effektiv ist, bleibt er erstmal in dieser Rolle. Aber wenn er so weitermacht, wird er bald von Anfang an spielen.“

Badjie selbst blieb bescheiden: „Natürlich will ich irgendwann starten, aber am Ende zählt, dass wir die drei Punkte holen. Heute war’s kein schönes Spiel, aber ein wichtiger Sieg.“

Blick nach vorn

Mit dem vierten Heimsieg der Saison und nun 29 Punkten festigt Osnabrück seine Position in der Spitzengruppe der 3. Liga. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) wartet mit dem SC Verl ein formstarker Gegner, der zuletzt mit einem 5:1-Sieg aufhorchen ließ. Der Gästeblock ist bereits ausverkauft – über 2.000 VfL-Fans werden das Team in Ostwestfalen unterstützen. Schultz zeigte sich kämpferisch: „Die Verler können sich sicher sein, dass wir gut vorbereitet sind.“