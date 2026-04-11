Später Treffer sichert knappen Heimsieg

Im Duell zwischen dem TSV Eching III und der SpVgg Zolling II entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das lange Zeit von starken Defensivreihen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, sodass Torchancen zunächst Mangelware blieben.

Erst in der zweiten Halbzeit erhöhte Eching den Druck und kam vermehrt zu Abschlüssen, ohne jedoch den entscheidenden Treffer zu erzielen. Zolling verteidigte diszipliniert und lauerte auf Konter, konnte aber ebenfalls kein Tor verbuchen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit: Tobias Engl nutzte in der 90.+1 Minute eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr und traf aus kurzer Distanz zum vielumjubelten 1:0. Vor 40 Zuschauern sicherte der TSV Eching III damit einen knappen, aber verdienten Heimsieg.