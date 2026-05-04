Später Treffer sichert Jesteburg den Sieg

– Foto: Felix Schlikis

In einer umkämpften Begegnung setzt sich Jesteburg-Bendestorf knapp gegen den TV Jahn Delmenhorst durch. Ein spätes Tor entscheidet die Partie, in der die Gäste lange auf Augenhöhe agieren.

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat sich am vergangenen Wochenende in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit 2:1 gegen den TV Jahn Delmenhorst durchgesetzt. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Jesteburgs Trainer Marcel Hagemann zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die drei Punkte am Alten Moor behalten konnten.“ Dabei habe seine Mannschaft das erwartet schwere Spiel erlebt: „Delmenhorst hat über die gesamten 90 Minuten sehr diszipliniert verteidigt und nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt.“

Die Gastgeberinnen gingen kurz vor der Pause in Führung, verpassten es jedoch, diese im zweiten Durchgang auszubauen. „Wir verpassen es in der guten Phase Anfang der zweiten Halbzeit, die Führung auszubauen, und ermöglichen Delmenhorst nicht nur den Ausgleich, sondern auch zwei weitere hochkarätige Chancen. Da müssen wir uns gerade bei den Bällen in die Tiefe deutlich besser anstellen“, analysierte Hagemann.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entwickelte sich eine offene Partie, ehe eine Einzelaktion die Entscheidung brachte: „Am Ende ist es eine tolle Einzelaktion von Miri, die uns den Sieg bringt.“ Der späte Treffer kurz vor Schluss sorgte schließlich für die Entscheidung, auch wenn Hagemann den Zeitpunkt als glücklich einordnete: „Aus meiner Sicht geht das knappe Ergebnis aufgrund der etwas besseren Chancen in Ordnung, auch wenn der Zeitpunkt des Führungstores kurz vor dem Ende dann glücklich ist.“

Auf Seiten des TV Jahn Delmenhorst überwog trotz der Niederlage die Zufriedenheit mit dem Auftritt. Trainer Daniel Prause betonte: „Ich bin wahnsinnig zufrieden mit der Partie.“ Seine Mannschaft habe nach gesichertem Klassenerhalt befreit aufgespielt, ohne an Intensität zu verlieren: „Wir haben aber trotzdem auch wirklich mahnend darauf hingewiesen, dass wir nichts herschenken, sondern dass, wenn wir Fußball spielen, wir ihn immer nach TV-Jahn-DNA spielen. Das heißt, wir gehen immer ans Limit, mit wie auch gegen den Ball.“

Besonders die Defensivleistung hob Prause hervor: „Defensiv und von der taktischen Disziplin her sicherlich eines der besten Spiele der Saison.“ Gegen einen Spitzengegner habe man nur wenig zugelassen: „Wir haben einen überragenden Gegner, der ganz oben in der Tabelle steht, und haben kaum etwas zugelassen.“ Auch Torhüterin Rieke Bennen überzeugte mehrfach.

Offensiv erspielte sich Delmenhorst ebenfalls gute Möglichkeiten: „Wir haben schon in der ersten Halbzeit richtig gute Möglichkeiten gehabt und in der zweiten Hälfte drei- oder viermal die Chance, das Führungstor zu machen.“ Der Ausgleich fiel folgerichtig: „Wir gleichen völlig verdient durch Pia von Kosodowski nach richtig guter Kombination aus.“

In der Schlussphase fehlte jedoch die letzte Konsequenz: „Dann haben wir hinten eine Unaufmerksamkeit, von der der Gegner profitiert und relativ eiskalt das Tor macht und damit das Spiel gewinnt.“

Trotz der Niederlage zog Prause ein positives Fazit: „Mit dem Ergebnis können wir heute nicht zufrieden sein, aber mit dem Auftritt.“ Zudem sei der Klassenerhalt nun auch rechnerisch gesichert: „Das ist hart erarbeitet, aber im Großen und Ganzen absolut verdient.“

So blieb unter dem Strich ein knapper Heimsieg für Jesteburg, während Delmenhorst trotz starker Leistung ohne Punkte blieb.