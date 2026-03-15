Später Treffer hält Ankums Hoffnung am Leben SV Quitt Ankum besiegt Aufsteiger SV Alfhausen in der Nachspielzeit mit 2:1 von Michael Eggert · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Quitt Ankum hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Heimsieg eingefahren. In einer intensiv geführten Partie setzte sich die Mannschaft gegen den Aufsteiger SV Alfhausen mit 2:1 (1:1) durch. Durch den späten Erfolg wahrt Ankum seine Chancen im Abstiegskampf, liegt in der schiefen Tabelle jedoch weiterhin vier Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Gastgeber fanden zunächst schwer in die Partie, steigerten sich jedoch im Verlauf der ersten Halbzeit. Mitte des ersten Durchgangs brachte Tiago Ferreira den SV Quitt Ankum mit 1:0 in Führung. Die Führung hielt allerdings nicht bis zur Pause: Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Felix Altendeitering der Ausgleich für die Gäste, der zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient fiel. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein weiterhin umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Viertelstunde vor Schluss bot sich Ankum die große Möglichkeit zur erneuten Führung, doch Ferreira scheiterte mit einem Foulelfmeter am Alfhausener Torhüter Justus zur Lage.

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. In der dritten Minute der zusätzlichen Spielzeit traf Lars Kuhlmann nach Vorarbeit von Janik Feye zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber.

Lars Kuhlmann gelang der Siegtreffer in der Nachspielzeit – Foto: Fupa

„Wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden, sind dann aber verdient in Führung gegangen“, sagte Ankums Trainer Kevin Butlet. Nach dem Ausgleich habe seine Mannschaft in der zweiten Hälfte mehr Zugriff gehabt, jedoch zunächst mehrere Möglichkeiten ungenutzt gelassen. „In der Nachspielzeit gab es dann glücklicherweise noch den Lucky Punch. Insgesamt haben wir verdient gewonnen und wichtige Punkte geholt.“