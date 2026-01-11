Später Treffer gegen Hauzenberg: Ergolding neuer U19-Bezirksmeister

Einiges geboten war in der Otto-Steidle-Halle in Kirchdorf am Inn, in der am Sonntag-Nachmittag die Niederbayerische Hallenmeisterschaft der A-Junioren ausgetragen wurde. Nachfolger der SG Regen, die im Halbfinale knapp am Bezirksoberliga-Konkurrenten FC Sturm Hauzenberg scheiterte, ist der FC Ergolding. Der Rangdritte der Bezirksoberliga spielte ein konstantes Turnier, blieb in allen fünf Partien ungeschlagen und kassierte lediglich drei Gegentreffer. Im Endspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg, den die Rot-Weißen schon in der Gruppenphase mit 3:2 in Schach hielten, schoss Philipp Steiger seine Farben 14 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene zum umjubelten 1:0-Erfolg.

Der FC Ergolding vertritt den Fußballbezirk Niederbayern somit bei der "Bayerischen", die am 24. Januar im oberfränkischen Speichersdorf stattfindet. In Abwesenheit der drei Landesligisten - die SpVgg Landshut, der 1. FC Passau und die SpVgg GW Deggendorf konnten sich allesamt nicht qualifizieren - entwickelte sich eine spannende Veranstaltung, in der es viele knappe Resultate gab.

Ein Highlight war die Partie zwischen BOL-Primus FC Dingolfing und dem FC Sturm Hauzenberg. Die BMW-Städter standen nach einer klaren 4:1-Führung schon mit eineinhalb Beinen im Semifinale, ehe die Staffelberger mit einem famosen Schlussspurt noch ein 4:4-Remis ergatterten und die Bajraktari-Truppe somit nach Hause schickten. In der Parallel-Staffel waren der SSV Eggenfelden und die JFG Donau-Wald im Endklassement punkt- und torgleich. Da auch der direkte Vergleich unentschieden ausging, musste der zweite Platz, der gleichbedeutend mit dem Halbfinal-Einzug war, per Sechsmeter-Schießen ermittelt werden. Die Rottaler hatten das bessere Ende für sich, scheiterten dann aber am späteren Sieger Ergolding. "Es waren sehr knappe Spiele. Wir konnten uns aber speziell in der K.-o.-Phase steigern und waren auch im Finale das etwas aktivere Team, das mehr Chancen hatte. Daher war es auf keinen Fall ein unverdienter Turniersieg. Die Freude darüber ist groß", resümierte FCE-Coach Simon Bauer.