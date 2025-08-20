Später Treffer entscheidet Neetzes Auswärtssieg in Reppenstedt

Die Gäste, deren Abwehrchef Linus Büchler nach seinem Schulterbruch das erste Mal wieder auf dem Platz stand, erwischten den besseren Start und gingen nach 22 Minuten durch Corvin Behrens in Führung. Reppenstedt drehte die Partie jedoch noch vor der Pause: Phil-Michel Schlüschen traf erst mit einem satten Schuss vom Strafraumeck zum Ausgleich und legte kurz darauf seinen zweiten Treffer nach.

Nach der Pause fand Neetze die richtige Antwort. Eine Umstellung auf ein 4-4-2-System brachte mehr Stabilität, und Hüseyin Alak sorgte in der 47. Minute per Kopf für den Ausgleich. Die Partie blieb intensiv, beide Teams hatten Chancen, wobei Reppenstedt immer wieder am stark reagierenden Neetzer Torwart Noah Siergiej scheiterte. Fünf Minuten vor Schluss nutzte David Mehl einen hohen Ball und entschied das Spiel mit dem 3:2 für die Gäste.

„Am Ende sind wir an unserer Chancenverwertung und der mangelnden Aufmerksamkeit bei gegnerischen Standardsituationen gescheitert,“ bilanzierte der TuS Reppenstedt auf Instagram. Neetze dagegen freute sich auf Instagram„ über die etwas glücklichen – aber aufgrund des hohen Einsatzes nicht unverdienten – drei Punkte.“