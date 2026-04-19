Später Treffer entscheidet Kellerduell

– Foto: Malte Wöhrmann

Der SF Schledehausen hat im Kellerduell bei Viktoria Gesmold II einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Durch den 2:1-Erfolg klettert die Mannschaft nach zuletzt acht Punkten aus vier Spielen auf den zehnten Tabellenplatz. Gesmold II hingegen rutscht nach nur neun Zählern aus den vergangenen neun Partien gefährlich nah an die Abstiegszone.

Die Gastgeber erwischten zunächst das aktiverer Team. Kurz vor der Pause brachte Kai Kampmann Viktoria Gesmold II mit seinem achten Saisontor in Führung. Der Treffer fiel zu einem Zeitpunkt, als Schledehausen in der ersten Halbzeit kaum Zugriff auf das Spiel fand.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein verändertes Bild. Ein Eigentor der Hausherren sorgte rund zehn Minuten nach Wiederbeginn für den Ausgleich und leitete die Wende ein. Schledehausen agierte nun deutlich präsenter und zielstrebiger.