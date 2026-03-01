Später Treffer entscheidet intensives Duell

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Wetschen ging als Tabellen-14. mit 12 Punkten in das Spiel, während der Heeslinger SC als Sechster um den Anschluss an die Spitzengruppe kämpfte. Nach dem Erfolg verbesserten sich die Gäste auf 32 Punkte und Rang vier, während Wetschen im Tabellenkeller verbleibt.

Der TSV Wetschen hat sein erstes Pflichtspiel nach der Winterpause verloren. Gegen den Heeslinger SC unterlag der Aufsteiger vor rund 100 Zuschauern mit 2:3. In einer ausgeglichenen Begegnung wechselte die Führung mehrfach, ehe ein später Treffer die Entscheidung zugunsten der Gäste brachte.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Der Heeslinger SC erwischte den besseren Start und ging in der 17. Minute durch Lohmann in Führung. Die Gastgeber reagierten jedoch prompt: Nur fünf Minuten später glich Raskopp zum 1:1 aus und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang.

Noch vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu. Lohmann traf in der 37. Minute zu seinem zweiten Tor des Tages und brachte Heeslingen mit 2:1 in Führung.

Raskopp hält Wetschen im Spiel

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Wetschen zeigte Moral und kam in der 66. Minute erneut zurück: Raskopp erzielte seinen zweiten Treffer und stellte auf 2:2. Der Offensivspieler war damit an beiden Toren der Gastgeber beteiligt und prägte die gefährlichsten Aktionen seines Teams.

In der Schlussphase deutete vieles auf eine Punkteteilung hin. Beide Mannschaften agierten vorsichtig, ohne die defensive Ordnung aufzugeben.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung. Becker traf in der 90.+2 Minute zum 3:2 für den Heeslinger SC und sicherte den Gästen drei Punkte. Für Wetschen bedeutete der späte Gegentreffer einen bitteren Ausgang nach einer insgesamt ausgeglichenen Leistung.

Tabellenlage nach dem Spieltag

TSV Wetschen bleibt mit 12 Punkten auf Rang 14 und steht weiterhin unter Druck im Kampf um den Klassenerhalt.

Heeslinger SC verbessert sich auf 32 Punkte und klettert auf Platz 4, womit der Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt bleibt.

Nach den witterungsbedingten Spielausfällen der Vorwoche markierte die Partie den verspäteten Pflichtspielstart für beide Teams. Während Heeslingen den gelungenen Auftakt in die zweite Saisonhälfte feiern kann, bleibt für den TSV Wetschen die Erkenntnis, dass selbst engagierte Leistungen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel nicht automatisch zu Punkten führen.