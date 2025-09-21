Später Treffer entscheidet eine ruppige Partie

Im fünften Spieltag der Kreisklasse West 2 empfing der TSV Wasserburg den SV Kicklingen am Schulsportplatz Wasserburg. Vor rund 120 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die Hausherren über weite Strecken das Geschehen bestimmten, am Ende jedoch ohne Ertrag blieben.

Der TSV Wasserburg übernahm nach einer eher ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend die Kontrolle und war nach rund 20 Minuten die klar spielbestimmende und gefährlichere Mannschaft. Trotz Feldüberlegenheit gelang es den Gastgebern nur selten, zwingende Torchancen herauszuspielen. Immer wieder fehlte es an der letzten Konsequenz im Abschluss oder am entscheidenden Pass in die Spitze. TSV-Keeper Fabio Mahmoudi wurde in dieser Phase nur selten geprüft und musste lediglich einen überraschenden Distanzschuss in der ersten Halbzeit entschärfen. Auf der Gegenseite tat sich auch Kicklingen schwer, Offensivakzente zu setzen, lauerte aber auch dank seiner starken Offensivreihe auf seine Chance.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich das Bild zur ersten Hälfte kaum, wobei die Gäste mit zunehmender Spieldauer defensiv immer besser ins Spiel fanden. Ein kurzes Raunen markierte fast den Höhepunkt in der zweiten Hälfte als eine Ping-Pong Einlage nicht den Weg ins Kicklinger Tor fand und auf der Linie geklärt werden konnte. Als sich die Zuschauer bereits mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, schlug der SV Kicklingen in der Schlussminute zu. Nach einem Freistoß konnte die Defensive des TSV den Ball nicht klären, und Jonas Manier nutzte die Gelegenheit eiskalt: Sein Abschluss zum 0:1 in der 90. Minute markierte den späten, aber entscheidenden Treffer des Tages.