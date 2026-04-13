Später Treffer dreht das Spiel Davenstedt nutzt seine Chancen – Lehrte kassiert Gegentor in letzter Minute von red · Heute, 20:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der FC Lehrte gleicht spät aus, doch TuS Davenstedt antwortet noch später – und sichert sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der FC Lehrte verliert gegen den TuS Davenstedt mit 1:2 – und muss sich vor allem fragen, warum der späte Ausgleich nicht zumindest einen Punkt wert war. Dabei begann die Partie aus Lehrter Sicht zunächst kontrolliert, ehe Nic Giannini in der 25. Minute die Gäste in Führung brachte. Davenstedt nutzte damit eine seiner Gelegenheiten konsequent, während Lehrte lange nach einer Antwort suchte.