Später Treffer dreht das Spiel

Der FC Lehrte gleicht spät aus, doch TuS Davenstedt antwortet noch später – und sichert sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Der FC Lehrte verliert gegen den TuS Davenstedt mit 1:2 – und muss sich vor allem fragen, warum der späte Ausgleich nicht zumindest einen Punkt wert war.
Dabei begann die Partie aus Lehrter Sicht zunächst kontrolliert, ehe Nic Giannini in der 25. Minute die Gäste in Führung brachte. Davenstedt nutzte damit eine seiner Gelegenheiten konsequent, während Lehrte lange nach einer Antwort suchte.
Die fand die Mannschaft erst in der Schlussphase. Morries Amponsah traf in der 77. Minute zum 1:1 und schien damit zumindest einen Punkt zu sichern. Es war ein Tor, das dem Spiel eine neue Richtung hätte geben können.
Doch Davenstedt blieb im Spiel – und schlug ein zweites Mal zu. In der 90. Minute erzielte Louis-Moritz Albat den entscheidenden Treffer zum 2:1.
Während Lehrte mit 31 Punkten im Mittelfeld verharrt, kann Davenstedt den Abstand im Tabellenkeller verkürzen. Es ist ein Sieg, der für die Gäste mehr bedeutet als nur drei Punkte – und eine Niederlage, die für Lehrte vor allem wegen ihres Zeitpunkts schmerzt.
FC Lehrte – TuS Davenstedt 1:2
FC Lehrte: Marcel Köhring, Ferdinand Schwenger, Jahkai Richards (30. Mohamad Taqal), Granit Tahiri, Oury Diallo Keita (81. Bilind Al Huseyin), Tobias Becker, Morries Amponsah, Joelle Richard Lyte, Finn Jüttner, Lukas Hans Hübner (74. Ivan Kravchenko), Dante Alexander Lyte (61. Vincent Jochim) - Trainer: Kesip Caran
TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Dominik Rokhlin (75. Henrik Menke), Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler, Dominik Biber, Stanislaw Schkurin (79. Fatih Yildizadoymaz), Justus Scheidemann, Nic Giannini (76. Louis-Moritz Albat) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
Schiedsrichter: Ilkay Yerli
Tore: 0:1 Nic Giannini (25.), 1:1 Morries Amponsah (77.), 1:2 Louis-Moritz Albat (90.)