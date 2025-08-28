Später Treffer bringt historischen Erfolg

Die FSV Schöningen hat am Mittwochabend den ersten Sieg in der Regionalliga Nord gefeiert. Beim BSV Kickers Emden setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 (1:1) durch – dank eines späten Treffers von Tom-Luca Winter in der vierten Minute der Nachspielzeit. Es ist ein Erfolg mit Signalwirkung, der für die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek weit über die drei Punkte hinausgeht.

Dabei begann die Partie vor 1.950 Zuschauern im Ostfrieslandstadion mit einem Dämpfer: Nick Stepantsev köpfte die Gastgeber nach gut zwanzig Minuten in Führung (24.). Emden war zunächst aktiver, doch die FSV blieb ruhig, fand mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie – und schlug kurz vor der Pause zurück. Nach einem Standard stieg Daniel Reiche am höchsten und köpfte zum verdienten Ausgleich ein (44.). Für den Innenverteidiger war es bereits der dritte Saisontreffer.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Steffens traf für Emden nur das Außennetz, auf der Gegenseite scheiterte Schöningen mehrfach an Keeper Quindt oder am eigenen Unvermögen. Als sich beide Teams bereits mit einer Punkteteilung abzufinden schienen, setzte Tom-Luca Winter den Schlusspunkt: Nach einem langen Ball behielt der eingewechselte Offensivspieler auf der linken Seite die Übersicht und traf flach ins lange Eck (90.+4).

Mit diesem Erfolg beendet Schöningen nicht nur die eigene Negativserie von fünf Niederlagen zum Saisonstart, sondern erzielt auch den ersten Auswärtssieg überhaupt in der Regionalliga. Dass dies ausgerechnet bei einem etablierten Gegner wie Kickers Emden gelingt, unterstreicht die Bedeutung. Schon am Samstag wartet mit dem VfB Oldenburg der nächste Härtetest. Doch nun reist die FSV erstmals mit Rückenwind an.