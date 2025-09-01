Später Treffer bringt den ersten Saisonsieg!

Nach den zwei sieglosen Auftaktpartien wollte unsere „Zweite“ gegen die Bezirksliga-Reserve der SG Heldenfingen/Heuchlingen unbedingt den ersten Dreier einfahren. Leider lief es zu Beginn noch nicht rund, denn nach einer Viertelstunde gab es Strafstoß für die Gäste, den Slijepcevic verwandelte. Der Ausgleich nach Zuspiel von Kaiser auf Schoch fiel aber nur wenige Minuten später und man war auch wieder im Spiel. Insgesamt blieb das Spiel ausgeglichen, wobei unsere Mannschaft etwas mehr vom Spiel hatte. Die Gäste verlegten sich eher aufs Konterspiel und blieben darüber gefährlich. In der 37.Minute ging die Gäste nach einer unglücklichen Kopfballverlängerung in den Lauf von Slijepcevic erneut in Führung, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Nach dem Wechsel war man sofort hellwach und nach Flanke von Schoch erzielte Felix Kaiser den Ausgleich. Faste die gesamte zweite Halbzeit hindurch war man nun klar besser und hatte zahlreiche vielversprechende Angriffe. Meistens fehlte aber der letzte Pass oder der saubere Abschluss. Dennoch nahm der Druck auf die Gästeabwehr zum Spielende hin immer mehr zu. In der 87.Minute war es dann soweit, als Lukas Baka im Nachsetzen das umjubelte 3:2 erzielte. Drei Minuten später machte Pajtim Lutfiu nach Vorlage seines Bruder Sokol noch mit dem 4:2 den Deckel drauf. Insgesamt eine tolle kämpferische Leistung unserer Mannschaft, die am Ende noch mit drei Punkten belohnt wurde.