Später Treffer bringt dem Chemnitzer FC den zweiten Saisonsieg Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags

Der Chemnitzer FC entscheidet ein intensives Duell mit der BSG Chemie Leipzig durch ein Tor in der Schlussphase und klettert in der Tabelle ins obere Mittelfeld. Damit ist der 3. Spieltag in der Regionalliga Nordost abgeschlossen.

Mit Tempo, Spielfreude und Zielstrebigkeit präsentierte sich die Hertha-Reserve gegen Eilenburg in glänzender Verfassung. Schon zur Pause führte das Team durch den Treffer von Dion Ajvazi in der 32. Minute mit 1:0, ehe in der zweiten Halbzeit der Knoten endgültig platzte. Soufian Gouram avancierte mit einem Doppelpack in der 56. und 59. Minute zum Mann der Stunde. Als Oliver Rölke in der 62. Minute sogar auf 4:0 erhöhte, schien die Partie früh entschieden. Doch Eilenburg gab sich nicht auf: Benjamin Luis verkürzte in der 77. Minute, Tom Weiß traf per Handelfmeter in der 87. Minute zum 4:2 – mehr als Ergebniskosmetik wurde es allerdings nicht mehr. In der Nachspielzeit setzte Luis Trus den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand. ---

Große Emotionen in Fürstenwalde: Die VSG Altglienicke hat Carl Zeiss Jena in letzter Sekunde mit 2:1 bezwungen – und den Gästen damit die erste Saisonniederlage zugefügt. Dabei begann die zweite Halbzeit ideal für die Hausherren: Jonas Nietfeld brachte Altglienicke in der 50. Minute in Führung. Doch Jena schlug zurück – wenn auch unfreiwillig: Patrick Wolfgang Kapp lenkte den Ball in der 68. Minute per Eigentor zum Ausgleich ins eigene Netz. Als alles auf ein Remis hinauszulaufen schien, schlug Johannes Manske in der vierten Minute der Nachspielzeit zu und sicherte Altglienicke einen ebenso späten wie umjubelten Heimerfolg. ---

Der Hallesche FC setzte seine perfekte Saisonbilanz eindrucksvoll fort. Von Beginn an drückten die Gastgeber aufs Tempo und gingen früh in Führung, als Niclas Stierlin in der 14. Minute das 1:0 erzielte. Kurz vor der Pause legte Stierlin mit seinem zweiten Treffer nach und sorgte für ein beruhigendes 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Malek Fakhro in der 60. Minute auf 3:0. Zehlendorf kam zwar durch Davud Keskin in der 69. Minute zum 3:1, doch die Freude währte nur kurz: Elias Lorenz stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her. Julien Damelang setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 5:1. ---

Für Babelsberg setzte sich der Fehlstart in die Saison fort. Bereits in der 11. Minute gerieten die Gastgeber durch einen von Lukas Eixler verwandelten Elfmeter in Rückstand. Zwickau verteidigte diszipliniert und nutzte nach der Pause seine Chancen eiskalt: Theo-Gunnar Martens traf in der 51. Minute zum 0:2. In einer hitzigen Phase sahen Andrey Startsev (56.) und Alexander Georgiadi (68.) jeweils Gelb-Rot. Babelsberg vergab in der 73. Minute durch Tino Schmidt per Elfmeter die große Chance zum Anschluss. Zwickau verteidigte den Vorsprung. ---

Im Berliner Derby setzte sich der BFC Dynamo knapp durch. Die Gäste legten stark los: Leandro Putaro brachte den BFC Dynamo in der 17. Minute in Führung, Jan Shcherbakovski erhöhte in der 41. Minute auf 0:2. Nur wenige Sekunden später verkürzte Stephan Brehmer für die Preussen auf 1:2 und sorgte damit für eine packende zweite Halbzeit. Es blieb aber beim 1:2. ---

Luckenwalde zeigte in Magdeburg eine starke Vorstellung. Kurz vor der Pause brachte Lucas Will die Gäste in der 45. Minute mit 0:1 in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Simon Gollnack auf 0:2 (46.). Magdeburg steckte jedoch nicht auf und kam in der 60. Minute durch Marcel Zajusch zum Anschlusstreffer. In einer umkämpften Schlussphase hielt Luckenwalde dem Druck stand und sicherte sich mit diesem Auswärtssieg wichtige drei Punkte. ---

Im Duell zweier defensivstarker Teams nutzte der 1. FC Lokomotive Leipzig die entscheidende Gelegenheit Mitte der ersten Halbzeit. Ayodele Adetula traf in der 25. Minute zum 1:0, das am Ende den Unterschied machte. Meuselwitz versuchte in der zweiten Halbzeit, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Leipziger Abwehr stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu. Mit diesem knappen Sieg bleibt Lok weiter ungeschlagen.

Vor eigenem Publikum startete der FC Rot-Weiß Erfurt furios. Bereits in der 5. Minute brachte Obed Chidindu Ugondu die Gastgeber in Führung. Ben-Luca Moritz legte in der 33. Minute nach, ehe Maxime Awoudja per Foulelfmeter in der 50. Minute auf 3:0 erhöhte. Doch die Partie schien damit noch lange nicht entschieden. Nur vier Minuten später verkürzte Osman Atilgan für den Greifswalder FC auf 3:1 und legte in der 65. Minute den Anschlusstreffer nach. Erfurt spielte zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl, da Phillip Aboagye in der 57. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Kurz darauf schwächte sich das Team weiter, als Marco Wolf in der 67. Minute Gelb-Rot erhielt. In doppelter Unterzahl stemmte sich Erfurt mit großem Einsatz gegen den drohenden Ausgleich. In der Nachspielzeit sah auch Greifswalds Lucas Vierling die Gelb-Rote Karte. ---