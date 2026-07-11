Später Torrausch in der Hitzeschlacht: TSG Backnang siegt

Ein packender Beginn im Zeichen der Sommerhitze

Zum Auftakt präsentierte sich die TSG Backnang in ihren blütenweißen Trikots, während der TSV Oberensingen in Rot auflief. Bei drückenden Temperaturen flüchteten sich alle Ersatzspieler in den Schatten. Auf dem Feld entwickelte sich vor 150 Zuschauern eine Hitzeschlacht ohne erkennbaren Klassenunterschied. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, wobei der engagierte Gegner einen Tick gefährlicher wirkte.

Schon in der 5. Minute war Oberensingen zweimal nahe am Torerfolg, doch der Abseitspfiff zerstörte die Gelegenheiten. Backnang antwortete prompt: In der 8. Minute war Tim Pöhler plötzlich frei durch, ballerte jedoch nur die Werbebande hinter dem Tor ab. In der 13. Minute zeigte Gästekeeper Yusuf Tirso eine starke Aktion, als er direkt vor dem Strafraum mit einer entschlossenen Grätsche rettete.

Die beste Angriffsszene der Backnanger folgte in der 23. Minute, als Max Stumm von links in den Strafraum eindrang und querlegte, doch Oberensingens Keeper war einen Schritt schneller als Pöhler und begrub die Kugel unter sich. Nach einer kurzen Trinkpause drückte der TSV erneut. Levent Kulay prüfte Tirso nach feiner Ablage von Linder in der 29. Minute mit einem Flachschuss, den der Torwart abtauchend hielt.

Nur eine Minute später klärte Hellmann einen starken Angriff über Linder zur Ecke. Die Backnanger bewiesen in der Folge eine englische Härte, die dem Schiedsrichter in der 35. Minute weniger gefiel. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 41. Minute, setzte sich der Oberliga-Vertreter kurz um den gegnerischen Sechzehner fest, doch die Flanke des umtriebigen Stumm fand keinen Abnehmer.

Aluminiumpech und eine dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel nahm die Intensität der Partie weiter zu. In der 49. Minute legte Patrick Werner aus spitzem Winkel die Kugel an Brauns, aber auch am langen Pfosten vorbei. Nur eine Minute später flankte Lukas Linder von der rechten Seite, und Brauns musste nach einer Direktabnahme von Linder spektakulär retten.

Backnang schlug in der 51. Minute durch einen schön getretenen Freistoß von Giuliano Greco zurück, dessen folgender Kopfball knapp vorbeistrich. Kurz darauf, in der 54. Minute, drosch Lukas Böhm einen Eckball von Greco per Volley über den Kasten. Die Annäherung über den Standardspezialisten Greco ging weiter, als in der 59. Minute ein Kopfball von Fabijan Domic nach einer Ecke abgeblockt wurde.

Auf der Gegenseite parierte Brauns in der 64. Minute eine Großchance von Patrick Werner. Nur zwei Minuten später glich der Backnanger Strafraum bei zwei folgenden Ecken einem Flipperautomaten, bei dem es beinahe klingelte. Das emotionale Highlight folgte in der 77. Minute: Sidar Demirköprü eroberte stark den Ball, zog nach innen, traf jedoch nur den Pfosten.

Der Bann brach schließlich in der 78. Minute. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde blitzschnell ausgeführt, Lukas Hornek stand im rechten Sechzehnereck völlig frei am Ball und schoss in das lange untere Eck zur 0:1-Führung ein. In der 85. Minute scheiterte Domic mit einem traumhaften Freistoß auf das obere Eck am toll reagierenden Tormann. In der 89. Minute strich ein Flachschuss von Luca Battista nach schöner Vorarbeit von Cayan Demirköprü knapp am Gehäuse vorbei.

Der furiose Doppelschlag in der Nachspielzeit

Die Schlussphase hielt für die Beteiligten hochdramatische Szenen bereit. In der 90. Minute erlebte die TSG einen Schreckmoment, als Marlon Suckut den Ball vom gegnerischen Torwart direkt in den Fuß gespielt bekam, aus 13 Metern jedoch überhastet über das Ziel schoss.

Doch Suckut machte seinen Fehler im Handumdrehen wieder wett. In der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) rannte Cayan Demirköprü den rechten Flügel hinunter, zog entschlossen nach innen und legte präzise quer, sodass Suckut doch noch sein Tor zum 0:2-Zwischenstand erzielen konnte. Damit war der Widerstand des Gegners endgültig gebrochen.

In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) spielten die Backnanger endgültig Katz und Maus mit Oberensingens Hintermannschaft. Nach einer Vorlage von Lukas Hornek markierte Marlon Suckut eiskalt sein zweites Saisontor zum 0:3-Endstand. Am Ende fiel der Sieg vielleicht etwas zu hoch aus. Doch die TSG Backnang bewies in dieser kräftezehrenden Begegnung die größeren Kraftreserven und profitierte von einer breiteren Bank, die in den entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachte.

Die enorme Belastung des anstehenden Doppelspieltags

Nach diesem emotionalen Erfolg bleibt den Spielern keine Zeit zum Ausruhen, denn der Fokus verschiebt sich unmittelbar auf das nächste Spiel. Die Sommervorbereitung fordert der Mannschaft alles ab, und das straffe Programm verlangt eine sofortige mentale und physische Regeneration. Bereits am morgigen Sonntag steht für das Team die nächste Aufgabe an. Das morgige Spiel führt die Etzwiesenelf zu einem ganz besonderen und festlichen Anlass. Die Mannschaft ist offiziell geladen, um an der feierlichen Einweihung des neuen Rasenplatzes teilzunehmen. Der Anpfiff für diese Begegnung erfolgt am Sonntag um 12 Uhr. Gastgeber dieses emotionalen Events ist der Kreisligist SSV Steinach-Reichenbach.