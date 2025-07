Später Testspielsieg dank Elfmeter

Einen ganz späten Testspiel-Erfolg landete die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz der DJK Saarwellingen. In der 86. Minute verwandelte Thierry Correia Delgado Fonseca einen Foulelfmeter zum 1:0 (0:0)-Sieg des Saarlandliga-Aufsteigers über den Verbandsligisten SG Lebach/Landsweiler. "Wir mussten ganz viel Geduld aufbringen, das wird in vielen Ligaspielen ähnlich laufen, wir erarbeiten uns Chancen, machen sie aber nicht rein. Dazu kam dann noch ein Gegner, der uns die Sache richtig schwer machte. Aber wir haben wieder kein Gegentor bekommen, das war ja auch unser Fokus, denn in der Saarlandliga werden wir hinten noch mehr gefordert wie in der Verbandsliga. Wir haben aber auch gesehen, woran wir in den kommenden vier Wochen arbeiten müssen", sagte Trainer Sammer Mozain nach der Begegnung. Nach einem testspielfreien Wochenende geht es am Mittwoch mit einer Begegnung beim Süd-Landesligisten TuS Eschringen weiter. Die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz an der Andreas-Kremp-Str. wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Da Sammer Mozain eine Urlaubswoche einlegt, hat Co-Trainer Steven Zellner dort die Verantwortung.