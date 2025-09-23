Später Sturmlauf! VfV 06 dreht Partie gegen Holthausen

Der VfV 06 Hildesheim hat seine Ambitionen in der Oberliga Niedersachsen mit einem überzeugenden Heimerfolg untermauert. Gegen den tief stehenden Aufsteiger SV Holthausen/Biene gewann die Mannschaft von Ridhar Kitar am Sonntag mit 4:1 und holte damit den vierten Sieg im fünften Spiel. Nach sieben Spieltagen rangiert die Domstadtelf mit 15 Punkten auf Platz vier – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Atlas Delmenhorst.

Über weite Strecken war es ein Spiel, das Geduld und Disziplin verlangte. Die Gäste aus dem Lingener Umland agierten fast ausschließlich in der eigenen Hälfte und überließen dem VfV 06 Ballbesitz und Spielkontrolle. Doch trotz vieler guter Kombinationen und mehrerer klarer Möglichkeiten – unter anderem durch Gudra, Malina und Christel – wollte vor der Pause kein Treffer gelingen. Dass die Kitar-Elf erneut mit einem frühen Gegentor hätte leben müssen, wurde durch Glück und Genauigkeit verhindert: Holthausen/Biene scheiterte in Minute zwei hauchdünn.

In der 48. Minute fiel dann doch das überraschende 0:1. Nach einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft nutzte Timo Nichau einen der seltenen Angriffe zur Gästeführung. Doch der VfV 06 reagierte abgeklärt. Ohne Hektik, aber mit wachsendem Nachdruck drängte man auf den Ausgleich – und wurde belohnt: Carlos Christel traf in der 58. Minute sehenswert zum 1:1.

In der Folge erhöhte die Heimelf weiter den Druck und brachte mit Biso und Friedrich frische Impulse ins Spiel. Der Dauerdruck mündete in einer turbulenten Schlussphase, in der gleich drei weitere Treffer fielen: Louis Malina traf in der 80. Minute mit seinem sechsten Saisontor, ehe Leon Arizanov nach einer Ecke per Kopf seinen Premierentreffer für Hildesheim erzielte. Den Schlusspunkt setzte Mahdi Biso in der Nachspielzeit.

Spitzenspiel in Wilhelmshaven und Flutlichtpremiere im Pokal

Mit diesem Erfolg im Rücken geht es für die Domstadtelf nun in eine richtungsweisende Phase. Am kommenden Wochenende wartet auswärts der SV Wilhelmshaven – punktgleich mit dem VfV 06 auf Rang drei. Eine Woche darauf folgt mit dem Viertelfinale im NFV-Pokal gegen den Lüneburger SK Hansa die offizielle Flutlichtpremiere im Friedrich-Ebert-Stadion. Der Vorverkauf für das Abendspiel beginnt am Mittwoch.

VfV Borussia 06 Hildesheim – SV Holthausen Biene 4:1

VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Mohammad Baghdadi (67. Leon Arizanov), Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Hady El Saleh (88. Yusuf-Islam Akdas), Karsan Doski, Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (71. Tim Friedrich), Carlos Christel (78. Mahdi Kahled Biso), Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar

SV Holthausen Biene: Lukas Hüser, Fabian Thole, Simon Hüer (83. Calvin Ransbury), David Elfert, Fabian Lindenschmidt, Tim Feldhaus, Marcel Mentrup, Philipp Elfert, Timo Nichau (90. Moris Werner), Jannik Looschen (89. Justin Schallock), Bennet Thelen (69. Daniel Olthoff) - Trainer: Henning Schmidt

Schiedsrichter: Maximilian Ernst - Zuschauer: 354

Tore: 0:1 Timo Nichau (51.), 1:1 Carlos Christel (58.), 2:1 Louis Malina (83.), 3:1 Leon Arizanov (86.), 4:1 Mahdi Kahled Biso (90.)