Später Siegtreffer: Zürich City gewinnt in Pratteln

Youssouf Sow erzielt den Siegestreffer in der Nachspielzeit – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmo

Zürich City kehrt mit drei Punkten im Gepäck aus Pratteln zurück. In einem spannenden Auswärtsspiel erzielte Youssouf Sow in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg.

Die Reise führte das Team wie gewohnt mit dem Mannschaftsbus in die Nordwestschweiz. Noch einmal durfte man sich über spätsommerliches Wetter freuen, doch die tiefstehende Sonne machte es Torhütern wie Feldspielern schwer, den Überblick zu behalten. Der Schiedsrichter liess viel Spielfluss zu, griff bei klaren Fouls aber streng und konsequent ein.

Die Partie begann ausgeglichen, ehe Zürich City in der 15. Minute durch Denis Dzepo in Führung ging. Danach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, bei dem sich beide Seiten Chancen erarbeiteten. Kurz nach der Pause kam Pratteln durch Ertugrul Yagcioglu zum 1:1-Ausgleich (46’+5).

Der Schiedsrichter verwarnt den Pratteln Goalkeeper Erin Shala – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Begegnung immer hektischer. Chancen häuften sich, Fouls nahmen zu, und die Emotionen kochten hoch. In der 90. Minute schwächte sich Pratteln selbst, als Erik Rieser nach seiner zweiten Verwarnung des Feldes verwiesen wurde.

Erik Rieser (FC Pratteln) wird unter die Dusche geschickt – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Die Überzahl nutzte Zürich City eiskalt: In der 95. Minute traf Youssouf Sow zum 1:2 und liess die mitgereisten Zürcher Fans jubeln.