Später Siegtreffer vor Wolfsburg-Kracher FSV Schöningen gewinnt dritten Test gegen Eintracht Braunschweigs U23 mit 2:1 von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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Der FSV Schöningen hat auch seinen dritten Test der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen die U23 von Eintracht Braunschweig II setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sammelte weitere wichtige Erkenntnisse auf dem Weg zum Saisonstart.

In einer intensiven Partie belohnte sich Schöningen kurz vor der Pause für einen engagierten Auftritt. Malick Sanogo erzielte in der 39. Minute die Führung und sorgte damit für den verdienten Vorsprung zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen durch Abdel Awali der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 (66.). Die Braunschweiger nutzten eine ihrer Möglichkeiten konsequent und stellten die Partie damit wieder auf Anfang.

Lutz entscheidet die Partie spät Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug der FSV in der Schlussphase noch einmal zu. Johannes Lutz traf in der 85. Minute zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit den dritten Erfolg im dritten Vorbereitungsspiel. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Bereits am Wochenende steht für den FSV Schöningen das erste Heimspiel der Vorbereitung an. Mit dem VfL Wolfsburg gastiert ein Bundesligist im Elmstadion und sorgt für den bisherigen Höhepunkt der Sommervorbereitung.