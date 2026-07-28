Später Siegtreffer: Türksport Garching feiert gelungene Rückkehr Bezirksliga-Auftakt von Patrik Stäbler · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Auf dem Weg zum 2:1: Abdulhamit Zorlu (M.) setzt sich gegen Lukas Fladung und Florian Machl durch. – Foto: Dieter Michalek

Der Aufsteiger gewinnt sein erstes Bezirksligaspiel seit über 16 Jahren mit 3:2 gegen Kammerberg. Baldwin Wilson trifft nach einem Konter in der Nachspielzeit.

Immerhin 100 Zuschauer sind an diesem Abend zum ersten Bezirksligaspiel des FC Türk Sport Garching seit mehr als 16 Jahren gekommen. Und für sie hat der Aufsteiger im Heimduell gegen die SpVgg Kammerberg das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Denn als beim Stand von 2:2 in der 92. Minute schon alles von einer Punkteteilung ausgeht, erobern die Gastgeber den Ball in der eigenen Hälfte – und plötzlich geht’s ganz schnell. Nach einem Konter über Thomas Schreiner steht Baldwin Wilson allein vor dem Tor. Und dort macht der 27-Jährige das, wofür er im Sommer vom SVN München geholt worden ist: Wilson schiebt die Kugel ein – zum 3:2-Endstand.