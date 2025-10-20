Später Siegtreffer-Bovender SV gewinnt Spitzenspiel gegen Bleckenstedt

Der Bovender SV hat das Topspiel der Landesliga Braunschweig gegen den FC Germania Bleckenstedt knapp mit 2:1 gewonnen. In einer umkämpften Partie sicherte ein Traumtor in der Schlussphase den dritten Tabellenplatz für das Team von Trainer Yannick Broscheit.

„Die ersten 30 Minuten sind wir nicht zufrieden mit unserer Defensivarbeit“, sagte Broscheit nach dem Spiel. „Zu viele Lücken, zu viele schlechte Absprachen, schlechte Kommunikation.“ Der Coach verwies darauf, dass seine Mannschaft in einer neu formierten Abwehr spielte, darunter mehrere Nachwuchsspieler: „Wir haben mit vier fast noch A-Jugendlichen gespielt, der eine kann sogar noch A-Jugend spielen. Dafür ist es dann auch wieder okay – ein Lernfaktor.“

Trotz anfänglicher Unsicherheiten gelang dem BSV kurz vor der Pause die Führung. Ausgerechnet einer der jungen Akteure, Michael Maier, traf zum 1:0. Doch fast im Gegenzug kassierte Bovenden per Foulelfmeter den Ausgleich (45.+7) Top-Torjäger der Liga, Andrea Rizzo, verwandelte. „Der Elfmeter war vermeidbar, da müssen wir einfach cleverer sein. Der Spieler weiß selbst, dass ihm das nicht nochmal passiert“, erklärte Broscheit.

Nach dem Seitenwechsel fand seine Mannschaft besser in die Partie. „Wir hatten Phasen, in denen wir die bessere Mannschaft waren“, so der Trainer. Ein Freistoß landete am Pfosten, eine weitere große Chance blieb ungenutzt – doch in der 86. Minute sorgte der eingewechselte Hebun Kaplan mit einem Traumtor für die Entscheidung. „Ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen, muss man sagen. Aber letzte Woche wäre auch ein Unentschieden gerecht gewesen, da haben wir 1:0 verloren. Jetzt haben wir vielleicht nicht unser bestes Spiel gemacht, aber dafür drei Punkte – es gleicht sich wieder aus.“