Später Siegtreffer

Schon in der 4.Spielminute hatte nach Balleroberung und präziesem Zuspiel von Patrick Fiur in die rechten Strafraumseite Nick Wipprecht die Mega-Gelegenheit auf ein frühes 1:0, aber sein Torschuss landete nicht im Ziel. Es dauerte bis in die 15.Minute, bis zur nächsten Torgelegenheit des TSV Bad Blankenburg: Nach einem Eckstoß durch Nick Wipprecht traf Janek Hegewald aus sieben Metern per Kopf den zweiten Pfosten. Die Gastgeber mühten sich weiter um den Führungstreffer gegen die kompakt stehenden Gäste aus Blankenhain. Janek Hegewald zielte aus 10 Metern etwas zu hoch (18.). Eine Schussserie der Männer vom Hainberg endete in der 21.Spielminute mit dem Abseitstreffer durch Philipp Vofrei. Es verletzte sich der Blankenhainer Torwart Philip Langenberg (Gute Besserung !) und wurde nach längerer Behandlung durch Feldspieler Tobias Simla ersetzt. Das zog gleichzeitig die Einwechslung von Sebastian Schön nach sich (26.). So verstrichen die ersten 30 Torminuten torlos. Nach einem Fehlabspiel im Spielaufbau hätte der Spielverlauf auf den Kopf gestanden, wenn Kimi Stephan aus 10 Metern nicht nur den rechten Pfosten getroffen hätte (31.). Auf der Gegenseite war Torhüter-Ersatz Tobias Simla nach einem Eckstoß zwei Mal zur Stelle (32.). In der 41.Spielminute fiel dann doch das 1:0: Am kurzen Pfosten spitzelte Jonas Körner den Ball unter der unfreiwilligen Mithilfe seines Gegenspielers über die Torlinie. Bei diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Yorck Lehmann (Großobringen) begann die zweite Spielhälfte zäh. Die Gäste versuchten mit höherem Anlaufen dem Spiel eine Wende zu geben. Die TSV-Defensive um Matheusz Szymanski blieb standhaft. TSV-Trainer Christoph Albrecht verlieh mit der Einwechslung von Moritz Hauser und Moritz Schauseil dem Spiel seiner Elf neue Impulse (60.). Als Letzterer auf seiner Außenbahn den Turbo gezündet hatte, verpuffte eine sehr gute Torgelegenheit, da am ersten Pfosten der Tor-Abschluss nicht konsequent erfolgte (71.). Philipp Vofrei verpasste um ein Haar bei seinem gutem Freistoß-Versuch das 2:0 (73.). Angetrieben von Paul Anding erarbeiteten sich die Gäste einige Standards. In der 76.Spielminute führte einer davon zum 1:1-Ausgleichstreffer, den Lukas Golm per Kopf nach Eckstoß-Ausführung durch Kimi Stephan am langen Pfosten erzielte. Nun begann der Kampf um die drei Punkte von vorn. Fast hätte der FSV GW Blankenhain auf Grund seiner Effizienz einen Zähler vom Hainberg mitgenommen. Bis zum Schluss kämpften die aktiveren Männer vom Hainberg um den Sieg. Ein möglicher Strafstoß blieb ihnen verwehrt. - Es musste eine andere Lösung gefunden werden (89.). Als Schiedsrichter Yorck Lehmann (Großobringen) zum zweiminütigen Schlussteil bat, war der Spielausgang noch offen. Jedoch: Auf der Zielgeraden spähte der eingewechselte Robert Krämer (90.+2) mit der inneren Ruhe eines Eiswürfels aus 20 Metern den richtigen Ballweg aus und erzielte so den 2:1-Siegtreffer für den TSV Bad Blankenburg am 3.Spieltag der Coffeecom-KOL. Dadurch blieben alle drei Zähler am Hainberg. Der FSV GW Blankenhain hatte sich dort lange teuer verkauft. Der TSV Bad Blankenburg belohnte sich unter dem Strich spät für seinen betriebenen Mehraufwand nach den Ausgleichstreffer und kletterte in der Tabelle nach oben.