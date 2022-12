Später Sieg vom Punkt

Doch von Beginn an: In Abwesenheit von Coach Ruf lief in der ersten Halbzeit gegen einen jungen Gegner wenig zusammen. Defensiv zu passiv, offensiv zu unkreativ und zu statisch. Dass es vielleicht Nachwirkungen vom freitäglichen Teamevent waren, sei einmal dahingestellt. Kein Spieler schaffte es am heutigen Tag sein Potenzial abzurufen und so kam es wie es kommen musste: Die Gäste aus Plattenhardt gingen nicht unverdient in Führung: zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt verwandelte M. Lauxmann einen strittigen Freistoß zum 0-1 kurz vor dem Pausenpfiff (45.).

Co-Spielertrainer E. Epple fand in der Halbzeit die richtigen Worte und nicht nur dank eines Dreifachwechsels zeigte das TSV Team dann ein ganz anderes Gesicht. Der erste Joker „stach“ direkt: Youngstar Ahsan nutzte direkt nach seiner Hereinnahme eine Unstimmigkeit in der Gästedefensive und stolperte die Kugel zum Ausgleich in die Maschen (48.). Routinier N. Kamm, der von Woche zu Woche zu alter Stärke findet, hatte zuvor einen langen Ball gespielt, bei dem sich der Schlussmann und der Innenverteidiger aus Plattenhardt gegenseitig an der Verteidigung hinderten.

Wie schon in den Heimspielen gegen SGU II und den ABV II, gelang auch am heutigen Tag der „Lucky Punch“ in der Schlussphase: Schinninger setzte sich nach seiner Wiederhereinnahme unnachahmlich auf der linken Seite durch und konnte nur regelwidrig gestoppt werden. D. Schmid schnappte sich das Leder und verwandelte eiskalt und belohnte sich damit für seine starke Leistung (87.).

Ein schmeichelhafter – aber wegen einer ordentlichen zweiten Hälfte nicht unverdienter – Sieg für den TSV Rohr II! Dank dreier wichtiger Punkte bleibt das Team Spitzenreiter und geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel, das zugleich das letzte Spiel des Jahres ist, am kommenden Samstag beim TSV Musberg II. Wir freuen uns schon jetzt auf eure zahlreiche Unterstützung!