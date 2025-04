Später Sieg: SV Falkensee-Finkenkrug gewinnt beim VfB Trebbin

Im heutigen Nachholspiel der Landesliga Nord setzte sich der SV Falkensee-Finkenkrug in einer packenden Partie mit 3:2 beim VfB Trebbin durch. Die Gäste verspielten zunächst eine Zwei-Tore-Führung, ehe Linus Rick in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte.

Die Partie begann mit einer Führung der Gastgeber: In der 45. Minute verwandelte Paul Maurer einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für die SG Einheit. Mit dem knappen Vorsprung gingen die Teams in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Zepernick nach: Luca Grabarek erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 und sorgte damit für mehr Ruhe im Spiel der Gastgeber. Doch Neustadt/Dosse gab sich nicht geschlagen. In der 80. Spielminute verkürzte Robin Moerer auf 2:1 und ließ die Gäste auf den Ausgleich hoffen. Doch die Reaktion der Gastgeber folgte prompt. In der Nachspielzeit stellte Tom Bittner mit einem Tor in der 90.+1. Minute den alten Abstand wieder her, und Paul Maurer machte mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 90.+2. Minute den Deckel drauf. ---

Die Partie endete vor 40 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Pawel Jaloszynski brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (45. Minute). Falkensee gab sich aber nicht geschlagen und konnte in der 71. Minute durch einen Foulelfmeter ausgleichen. Benjamin Baur trat an und verwandelte. Für beide Mannschaften war das Remis zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. ---

In einem intensiven Duell trennten sich der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse und der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 mit 0:0. Die 95 Zuschauer sahen eine Partie, in der beide Mannschaften defensiv stabil standen, offensiv jedoch wenig Durchschlagskraft entwickelten. Concordia, das mit 54 Treffern die treffsicherste Offensive der Liga stellt, blieb diesmal ohne Torerfolg. Neustadt, im Tabellenmittelfeld platziert, bot dem Spitzenreiter über weite Strecken Paroli. ---