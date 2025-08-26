Später Sieg! Jansen entscheidet Auswärtsspiel in letzter Minute Verlinkte Inhalte KL Mitte-Nord Emsland SuS Rhede Esterwegen



Der SV Esterwegen feierte am Sonntag einen wichtigen Auswärtssieg beim SuS Rhede. In einer spannenden Begegnung setzte sich die Mannschaft mit 3:2 durch – der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Esterwegen erwischte den besseren Start und ging in der 17. Minute in Führung: Simon Jansen verwandelte einen direkten Freistoß durch die Mauer ins linke untere Eck. Rhede zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel. In der 30. Minute traf Daniel Harders nach einer Flanke von der linken Seite aus kurzer Distanz zum 1:1. Acht Minuten später nutzte Dennis Geiger einen Abpraller, nachdem SV-Keeper André einen Freistoß nur nach vorne abwehren konnte – Geiger köpfte den Ball aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung für die Gastgeber ein.

In der zweiten Halbzeit kam der SV Esterwegen wieder besser ins Spiel. In der 67. Minute spielte Niklas Mödden einen langen Ball in die Spitze, den ein Rheder Abwehrspieler unterschätzte. Cengizhan Akpinar setzte sich durch, lief allein auf das Tor zu und traf souverän zum 2:2-Ausgleich. Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug der SV Esterwegen in der Nachspielzeit noch einmal zu: Nach einem Pass von Mikail drehte sich Simon Jansen an der Strafraumkante und schloss mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck zum 3:2-Endstand ab (90.+6).