 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Später Sieg in Melle hält Aufstiegsrennen in der Bezirksliga offen

TuS Berge bleibt oben dran

von Michael Eggert · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser
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Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

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BZL Weser-Ems St. 5
SC Melle 03 II
TuS Berge

Der TuS Berge hat im Aufstiegsrennen der Bezirksliga weiter Druck auf das Führungsduo ausgeübt. Die Mannschaft von Trainer Rene Wolting gewann beim SC Melle 03 II mit 1:0 und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den SV Bad Rothenfelde beträgt drei Punkte, auf Spitzenreiter BW Hollage fünf Zähler. Allerdings hat Berge zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.

Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen und arm an Höhepunkten. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig und erspielten sich nur wenige klare Torchancen. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Melles Fabian Golz kurz vor dem Pausenpfiff, blieb jedoch ohne Erfolg.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. Nach rund einer Stunde vergab erneut Golz per Kopfball die mögliche Führung für die Gastgeber. In der Schlussphase erhöhte Berge den Druck und kam seinerseits zu Möglichkeiten, ohne zunächst den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Dieser fiel erst wenige Minuten vor dem Abpfiff: Der eingewechselte Jannes Sabelhaus traf nach Vorarbeit von Patrick Middendorf zum 1:0 und sicherte den Gästen den späten Auswärtssieg.

Erzielte das goldene Tor für TUS Berge beim SC Melle 03 II - Jannes Sabelhaus.
Erzielte das goldene Tor für TUS Berge beim SC Melle 03 II - Jannes Sabelhaus. – Foto: Fupa
Bereits am kommenden Mittwoch erwartet der TUS Berge den FCR Bramsche zum nächsten Spiel.

„Es war genau dieses Geduldsspiel. Das Team hatte das Geschehen gut unter Kontrolle. Dann haben wir in der Schlussphase mit dem eingewechselten Jannes Sabelhaus den Matchwinner auf unserer Seite. Lob an die Mannschaft“, sagte Berge-Trainer Rene Wolting.

Melles Coach Robin Twyrdy bewertete die Niederlage als unglücklich: „Es war ein Spiel, das aus meiner Sicht keinen Sieger verdient gehabt hätte. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, mit der Leistung der Jungs bin ich zufrieden. Glückwunsch an Berge.“