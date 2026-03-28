Später Sieg in Melle hält Aufstiegsrennen in der Bezirksliga offen TuS Berge bleibt oben dran von Michael Eggert · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der TuS Berge hat im Aufstiegsrennen der Bezirksliga weiter Druck auf das Führungsduo ausgeübt. Die Mannschaft von Trainer Rene Wolting gewann beim SC Melle 03 II mit 1:0 und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den SV Bad Rothenfelde beträgt drei Punkte, auf Spitzenreiter BW Hollage fünf Zähler. Allerdings hat Berge zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.

Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen und arm an Höhepunkten. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig und erspielten sich nur wenige klare Torchancen. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Melles Fabian Golz kurz vor dem Pausenpfiff, blieb jedoch ohne Erfolg. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. Nach rund einer Stunde vergab erneut Golz per Kopfball die mögliche Führung für die Gastgeber. In der Schlussphase erhöhte Berge den Druck und kam seinerseits zu Möglichkeiten, ohne zunächst den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Dieser fiel erst wenige Minuten vor dem Abpfiff: Der eingewechselte Jannes Sabelhaus traf nach Vorarbeit von Patrick Middendorf zum 1:0 und sicherte den Gästen den späten Auswärtssieg.

Erzielte das goldene Tor für TUS Berge beim SC Melle 03 II - Jannes Sabelhaus. – Foto: Fupa

Bereits am kommenden Mittwoch erwartet der TUS Berge den FCR Bramsche zum nächsten Spiel. „Es war genau dieses Geduldsspiel. Das Team hatte das Geschehen gut unter Kontrolle. Dann haben wir in der Schlussphase mit dem eingewechselten Jannes Sabelhaus den Matchwinner auf unserer Seite. Lob an die Mannschaft“, sagte Berge-Trainer Rene Wolting.