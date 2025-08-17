Später Sieg für TSV Otterfing - Darching verliert Derby Fußball Kreisklasse

Am 5. Spieltag in der Kreisklasse 2 verliert die DJK Darching im Derby gegen den Kreisliga-Absteiger aus Kreuth. Die SG Hausham sieht rot, während der FC Rottach-Egern auswärts verliert.

Es war ein Spieltag ganz nach dem Herzen der Fußballfreunde: Gegen die SG Hausham hagelte es eine rote Karte und gegen die bis dahin weiße Weste des FC Real Kreuth gleich zwei Gegentreffer, zudem führten zwei späte Otterfinger Tore zu einem verdienten Sieg. SC RW Bad Tölz – SG Hausham 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Schauer (44./Elfmeter), 0:2 Trettenhann (67.) Gelbe Karte: Schuster (43./SC), Metzger (43./SC), Trettenhann (58./SG) Rote Karte: Hamm (81./SG) Wenn sich Bad Tölz und Hausham gegenüberstehen, ist traditionell Feuer in der Partie. „Es war nie unfair, aber hitzig“, sagt Ender Sarbalkan, sportlicher Leiter der Knappen. Die Haushamer setzten ein großes Augenmerk auf Strafraum㈠sicherung und die wenigen Chancen der Isarwinkler belegten den Erfolg. Kurz vor der Pause setzte Benedikt Schauer einen Elfmeter zum 1:0 in die Maschen. Als er mit einer Zeitstrafe auf der Bank saß, zeigte Anian Trettenhann mit einem Freistoß zum 2:0 gutes Ballgefühl. Philip Hamm ging mit rot vorzeitig vom Platz. Sein Gegner klärte einen flachen Ball mit dem Kopf, den Hamm unglücklich mit dem Fuß traf. SV Ascholding/Thanning – FC Rottach-Egern 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Sourtsoglou (12./ET), 2:0/3:0 Gomes (50./52.) Gelbe Karte: Feger (57./SV), Gröbmaier (77./SV), Meisner (90.+1/FC), Diene (90.+10/SV) Vom Ergebnis abgesehen, lieferten die Rottacher in Ascholding kein schlechtes Spiel ab: durchdachte Spielzüge nach vorne, taktisch diszipliniert und für das Auge auch die gefährlichere Mannschaft. Nur mit dem Toreschießen wollte es nicht klappen.

Hier zeigten sich die Platzherren mit Fortuna im Bund. Dem Führungstreffer ging eine Ecke voraus, die von einem Rottacher Spieler unglücklich abgefälscht wurde. „Eigentlich wars ein Eigentor. Aber was solls“, bewertet FC-Trainer Bernhard Gruber den Treffer. Auch dem 2:0 ging ein ruhender Ball voraus: abermals eine Ecke, eigentlich unnötig in der Entstehung. Nach einem Konter fiel das 3:0, das die tief stehenden Platzherren gut verteidigten. ASC Geretsried – TSV Otterfing 2:4 (2:2) Tore: 0:1/0:2 A. Eder (3./27.), 1;2 Krone (29./Elfmeter), 2:2 Lasidis (45.+3), 2:3 Mättig (85.), 2:4 Mann (90.) Gelbe Karte: A. Eder (30./TSV), Philip (43./ASC), Sacher (59./ASC), Philip (76./ASC), Müller (82./TSV), S. Eder (86./TSV) Obwohl die beiden Treffer, die zum Otterfinger Sieg führten, erst in der Schlussphase fielen, war der Dreier hochverdient. „So wie es unser Spiel ist, sind wir über den Kampf ins Spiel gekommen“, analysiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Dass der Erfolg – es gab mehrfach Latten- und Pfostenknaller – durchaus hätte höher ausfallen können, bewertet er nicht. Die Isarwinkler konnten per Hand-Elfmeter und Freistoßtreffer ein 2:2-Remis mit in die Pause nehmen. Nach dem Seitenwechsel spielte mit Otterfing nur eine Mannschaft nach vorne. FC Real Kreuth – DJK Darching 4:2 (3:2) Tore: 1:0 Huber (7.), 1:1 Adelsberger (15.), 2:1 S. Mayr (30.), 3:1 M. Mayr (34.), 3:2 H. Schlagbauer (43.), 4:2 Frank (72.) Gelbe Karte: Mayr (42./FC), Poelt (55./DJK), Mack (60./FC) Beide Mannschaften und die Fans hatten ein besseres Wetter verdient. Denn bei der von beiden Seiten mutig nach vorne geführten Begegnung goss der Regen wie aus Kübeln. Dem 1:0 ging ein zu kurz abgewehrter Ball des DJK-Torwartes voraus. Franz Huber traf aus der Distanz.

Dem 2:0 ging ein weiter Einwurf voraus. Simon Mayr traf aus dem Gewühl heraus. Ein Kreuther Abstimmungsfehler führte zum 2:1. Max Mayr stellte nach einer Freistoß-Vorlage einen Zwei-Tore Vorsprung her. Ein Kreuzeck-Knaller von Hans Schlagbauer zum 2:3 sorgte dafür, dass weiter Pfeffer in der Partie war.

Als nach einem Darchinger Verteidiger-Fehler Tobias Frank zum 4:2 ins leere Tor einschieben konnte, war das Derby gelaufen. „Wir haben gegen einen super Gegner gewonnen, der beherzt nach vorne gespielt hat“, analysiert der Kreuther Trainer Michael Zieringer die Partie.