Später Sieg für Favoriten

Do., 24.07.2025, 19:00 Uhr

In ihrem ersten Testspiel zeigte die verjüngte, neu formierte KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim Kreisoberligisten Rohnetal Wolferstedt eine ansprechende Leistung. Konzentrationsschwächen im Abschluss und zum Ende in der Abwehr brachtem dem Favoriten spät einen 3:1 (1:1)-Erfolg.

Beide Mannschaften wechselten bereits früh munter durch, was sicher auch eine Erklärung für oft mangelnden Spielfluss war. Dennoch entwickelte sich ein offenes, attraktives Spiel, was auch am frechen Auftritt der jungen KSG lag, bei denen vor allem Kavalier, Scheffel und R. Herbst im zentralen Mittelfeld für Druck und überraschende Ideen sorgten. Stark vor allem aber der für den im Urlaub weilenden H. Hollo als Kapitän auflaufende Gängel, der viele Zweikämpfe gewann und immer wieder seine Mannschaft nach vorne trieb.