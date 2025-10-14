Später Sieg für Ahlerstedt/Ottendorf

In einer umkämpften Partie der Frauen-Oberliga Niedersachsen West sichert sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf einen knappen 2:1-Auswärtssieg beim ATSV Scharmbeckstotel. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit – mit einem verschossenen Elfmeter, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte.
Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellenletzten ATSV Scharmbeckstotel setzte sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Saul mit 2:1 durch – in einer Partie, die bis zur letzten Sekunde spannend blieb.
„Wir haben die erste Halbzeit ganz gut gespielt, den Ball gut in unseren Reihen laufen lassen und nach mehreren Versuchen das 1:0 gemacht“, berichtete Saul nach dem Spiel. Durch den Treffer von Romina Kristin Riwny ging Ahlerstedt/Ottendorf verdient mit einer Führung in die Pause. „Wir sind dann eigentlich ganz gut wieder gestartet, hatten ein, zwei Fehler im Zentrum, die aber zunächst nicht ausschlaggebend waren.“
Doch eine Unachtsamkeit brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel: „Dann haben wir aus einer unnötigen Situation, wo überhaupt keine Gefahr war, den Ball Scharmbeckstotel vor die Füße gelegt – und die haben das eiskalt ausgenutzt“, so Saul. Johanne Komesker erzielte in der 72. Minute den Ausgleich für den ATSV, der daraufhin zunehmend Druck machte. „Scharmbeckstotel hat versucht, unsere Ketten immer zu überspielen, was ihnen auch gut gelungen ist“, lobte Saul den Gegner.
Die SV Ahlerstedt/Ottendorf zeigte jedoch Moral und nutzte kurz vor Schluss einen Konter zur erneuten Führung: Freyke Rexin traf in der 86. Minute zum 2:1. Danach überschlugen sich die Ereignisse. In der Nachspielzeit entschied Schiedsrichterin Tamina Zimmermann auf Elfmeter für Scharmbeckstotel. „Unsere Torhüterin Emily hat den ersten Elfmeter super pariert, aber der wurde zurückgepfiffen, weil sie angeblich nicht mit einem Fuß auf der Linie stand“, schilderte Saul die Szene. Den zweiten Versuch vergaben die Gastgeberinnen – Glück für die SV Ahlerstedt/Ottendorf. „So haben wir einen schwer erkämpften Sieg mit nach Hause genommen“, resümierte Saul.
Auch ATSV-Trainer Axel Wilckens sprach nach dem Schlusspfiff von einer ausgeglichenen Begegnung: „Ich habe am Sonntag ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen. Durch den unglücklichen zweiten Gegentreffer kurz vor Ende und unseren verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit blieb uns der verdiente Punktgewinn leider verwehrt.“
Mit dem Sieg festigt die SV Ahlerstedt/Ottendorf Tabellenplatz acht und hält Anschluss ans Mittelfeld. Für den ATSV Scharmbeckstotel bleibt nach dem verpassten Punktgewinn nur der letzte Tabellenrang – trotz einer engagierten Leistung.