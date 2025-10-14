– Foto: Andreas LITZE Richter

Später Sieg für Ahlerstedt/Ottendorf Die SV Ahlerstedt/Ottendorf setzt sich beim ATSV Scharmbeckstotel mit 2:1 durch – und hat in der Schlussphase das Glück auf ihrer Seite.

In einer umkämpften Partie der Frauen-Oberliga Niedersachsen West sichert sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf einen knappen 2:1-Auswärtssieg beim ATSV Scharmbeckstotel. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit – mit einem verschossenen Elfmeter, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr ATSV Scharmbeckstotel ATSV Schasto SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O 1 2 Abpfiff

„Wir haben die erste Halbzeit ganz gut gespielt, den Ball gut in unseren Reihen laufen lassen und nach mehreren Versuchen das 1:0 gemacht“, berichtete Saul nach dem Spiel. Durch den Treffer von Romina Kristin Riwny ging Ahlerstedt/Ottendorf verdient mit einer Führung in die Pause. „Wir sind dann eigentlich ganz gut wieder gestartet, hatten ein, zwei Fehler im Zentrum, die aber zunächst nicht ausschlaggebend waren.“ Doch eine Unachtsamkeit brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel: „Dann haben wir aus einer unnötigen Situation, wo überhaupt keine Gefahr war, den Ball Scharmbeckstotel vor die Füße gelegt – und die haben das eiskalt ausgenutzt“, so Saul. Johanne Komesker erzielte in der 72. Minute den Ausgleich für den ATSV, der daraufhin zunehmend Druck machte. „Scharmbeckstotel hat versucht, unsere Ketten immer zu überspielen, was ihnen auch gut gelungen ist“, lobte Saul den Gegner.