Später Schock verhindert Dreier für Babelsberg 03 gegen Altglienicke

In der Regionalliga Nordost ist jeder Zähler hart umkämpft, und so reiste der SV Babelsberg 03 mit einer klaren Marschroute an. Das Ziel war es, gegen den Tabellensechsten stabil zu stehen und die Räume für die spielstarken Berliner eng zu machen. Vor 644 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von Beginn an durch eine hohe Laufbereitschaft und physische Präsenz geprägt war.

Frühe Führung durch Leon Bürger sorgt für Zuversicht

Die Bemühungen der Babelsberger wurden bereits in der ersten Halbzeit belohnt. In der 19. Minute war es Leon Bürger, der zum 0:1 traf und damit ein deutliches Signal an die Konkurrenz sendete.

Leidenschaftliche Abwehrarbeit gegen den Berliner Druck

Mit dem Vorsprung im Rücken konzentrierte sich der SV Babelsberg 03 in der Folgezeit darauf, die Angriffsbemühungen der Gastgeber im Keim zu ersticken. Es war ein Spiel, das den Zuschauern in Fürstenwalde viel Spannung bot, da die Führung zwar Bestand hatte, die VSG Altglienicke jedoch den Druck erhöhte.

Später Ausgleichstreffer trübt die Potsdamer Bilanz

Trotz der aufopferungsvollen Leistung reichte es am Ende nicht für den ersehnten Auswärtssieg. In der 82. Minute gelang Sydney Mohamed Sylla der Ausgleich zum 1:1 für die Berliner. Dieser Moment war ein schwerer Schlag für die Mannschaft von Johannes Paul Lau, die den Erfolg bereits vor Augen hatte. In den verbleibenden Minuten blieb das Spiel hektisch, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer nachlegen. So blieb es bei der Punkteteilung, die für den SV Babelsberg 03 nach dem Spielverlauf einerseits schmerzhaft ist, andererseits aber die Konkurrenzfähigkeit gegen ein Spitzenteam der Liga unter Beweis stellt.

Vorschau auf das Heimspiel gegen den Tabellenführer

Die nächste Herausforderung für den SV Babelsberg 03 könnte kaum größer sein. Am Samstag, 21.03.2026, empfängt die Mannschaft um 14 Uhr den Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig im Karl-Liebknecht-Stadion. Es wird eine Begegnung erwartet, in der die Babelsberger erneut an ihre Leistungsgrenze gehen müssen. Der Fokus wird darauf liegen, die defensive Kompaktheit aus dem Spiel gegen Altglienicke beizubehalten und vor den eigenen Fans mutig aufzutreten. Die emotionale Unterstützung des Publikums wird ein wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, gegen den Ligaprimus zu bestehen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.