Später Schock: Optik Rathenow unterliegt in Siedenbollentin 1:2

In einem intensiv geführten Nachholspiel der Oberliga musste der FSV Optik Rathenow bereits früh einen Dämpfer verkraften. In der 12. Minute gelang es Ande-Finjas Müller, die Gastgeber vom SV Siedenbollentin in Führung zu bringen. Die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch zeigte sich jedoch unbeeindruckt von diesem frühen Gegentor und suchte konsequent den Weg nach vorne. Diese Bemühungen führten schnell zum Erfolg: In der 23. Spielminute erzielte Christiantus Nnanna Onu den Ausgleich zum 1:1. In dieser Phase bewies die Rathenower Elf eine starke moralische Verfassung und hielt die Partie gegen die von Christoph Haker trainierten Siedenbollentiner offen.

Zähes Ringen um die Spielkontrolle

Nach dem Ausgleich entwickelte sich eine Begegnung, in der beide Seiten um jeden Meter Boden kämpften. Für den FSV Optik Rathenow war es von großer Bedeutung, die defensive Ordnung zu wahren und keine weiteren Lücken zu bieten. Die Partie blieb über weite Strecken ausgeglichen.

Die Entscheidung kurz vor dem Abpfiff

Lange Zeit deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, die für die Gäste ein achtbares Ergebnis dargestellt hätte. Doch kurz vor dem Ende schlug der SV Siedenbollentin erneut zu. In der 85. Minute erzielte Lukas Möller das 2:1 und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern, während auf Rathenower Seite tiefe Ernüchterung herrschte. Trotz des Einsatzes bis zum Abpfiff gelang es nicht mehr, den erneuten Ausgleich zu erzwingen. Es war ein bitterer Moment für die Mannschaft von Ingo Kahlisch, die für ihren Aufwand in der Schlussphase nicht belohnt wurde.

Schwere Auswärtsaufgabe am kommenden Freitag

Viel Zeit zum Hadern bleibt dem Team nicht, denn die nächste Mammutaufgabe wartet bereits am Freitag, 03.04.2026. Um 14 Uhr tritt der FSV Optik Rathenow beim Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47 an. Nach der unglücklichen Niederlage in Siedenbollentin wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität über die gesamte Spielzeit aufrechtzuerhalten, um gegen den Aufstiegsaspiranten bestehen zu können. Die Mannschaft muss den Schmerz der späten Niederlage in neue Energie umwandeln, um beim Favoriten in Berlin für eine Überraschung zu sorgen und wichtige Punkte im Kampf um eine bessere Platzierung zu sammeln.