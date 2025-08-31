Später Schock: LSK muss sich mit Punkt begnügen

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa bleibt zum dritten Mal in Folge unbesiegt, hadert am Ende aber doch mit dem einen Punkt. Denn beim 1:1-Unentschieden gegen Lupo-Martini Wolfsburg befanden sich die Hausherren lange auf der Siegerstraße.

Der Aufsteiger erspielte sich Feldvorteile und münzte die Überlegenheit im zweiten Abschnitt dann auch in eine Führung um. Wie schon in der Vorwoche war Torjäger Malte Meyer zur Stelle, um seinen LSK in Front zu befördern (55.). Anschließend schienen die Salzstädter alles im Griff zu haben, bis die Wolfsburger kurz vor Schluss durch Athanasios Palanis doch die eine Chance zugestanden bekamen, um auszugleichen (89.).