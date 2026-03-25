Später Schock in Pforzheim: Reutlingen bekommt Führung nicht ins Ziel

Im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg hat sich zwischen dem 1. CfR Pforzheim und dem SSV Reutlingen ein enges, umkämpftes und bis in die Schlussphase offenes Duell entwickelt. Am Ende stand ein 1:1, das die Tabelle im Mittelfeld nur leicht verschob, aber die Spannung dort hochhält: Pforzheim steht nun mit 30 Punkten auf Rang neun, Reutlingen folgt mit 29 Punkten auf Platz zehn. Es war ein Abend, an dem Reutlingen lange auf den Auswärtssieg zusteuerte – und Pforzheim sich erst ganz spät noch einmal aufrichtete.
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Vor 604 Zuschauern erwischte der SSV Reutlingen den besseren Start. Terry Asare brachte die Gäste bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung und gab der Partie damit früh eine klare Richtung. Reutlingen durfte lange darauf hoffen, diesen knappen Vorsprung durch den Abend zu tragen und sich in der Tabelle an Pforzheim vorbeizuschieben.
Doch der 1. CfR Pforzheim stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand in der Schlussphase doch noch die Antwort. Tim Schwaiger traf in der 88. Minute zum 1:1 und rettete den Gastgebern damit einen Punkt. Es war ein spätes Tor mit großer Wirkung, weil Pforzheim damit vor Reutlingen bleibt und den direkten Abstand zumindest minimal wahrt.
Für den 1. CfR Pforzheim bedeutet dieses Remis nun 30 Punkte und weiterhin Rang neun. Der SSV Reutlingen steht nach dem verpassten Auswärtssieg bei 29 Punkten auf Platz zehn. Beide Mannschaften bleiben damit im dicht gedrängten Mittelfeld, in dem jeder Punkt Gewicht hat und jeder späte Treffer die Stimmung einer ganzen Woche verändern kann.
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