Später Schock in Pforzheim: Reutlingen bekommt Führung nicht ins Ziel

Vor 604 Zuschauern erwischte der SSV Reutlingen den besseren Start. Terry Asare brachte die Gäste bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung und gab der Partie damit früh eine klare Richtung. Reutlingen durfte lange darauf hoffen, diesen knappen Vorsprung durch den Abend zu tragen und sich in der Tabelle an Pforzheim vorbeizuschieben.

Doch der 1. CfR Pforzheim stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand in der Schlussphase doch noch die Antwort. Tim Schwaiger traf in der 88. Minute zum 1:1 und rettete den Gastgebern damit einen Punkt. Es war ein spätes Tor mit großer Wirkung, weil Pforzheim damit vor Reutlingen bleibt und den direkten Abstand zumindest minimal wahrt.