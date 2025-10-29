Später Schock in Obersontheim: Rudersberg rettet sich noch

Beide Teams begannen mit offenem Visier. Rudersberg erwischte den besseren Start und ging in der 13. Minute durch Paul Conradi in Führung. Doch Obersontheim zeigte sich unbeeindruckt, kämpfte sich in die Partie und wurde für seinen Einsatz belohnt: Thomas Wagner traf in der 35. Minute zum Ausgleich.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando. Serhat Ayvaz avancierte zum Mann der Stunde – mit einem Doppelschlag in der 55. und 57. Minute drehte er die Begegnung komplett. Obersontheim schien auf der Siegerstraße, musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Oliver Wengert in der 79. Minute aber in Unterzahl weiterspielen.

Was dann folgte, war Fußball pur. Rudersberg warf in der Nachspielzeit alles nach vorn – und wurde tatsächlich belohnt. In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzte erneut Paul Conradi auf 3:2. Nur wenige Augenblicke später, in der zehnten Minute der Nachspielzeit, war der Angreifer wieder zur Stelle und sicherte den Gästen mit seinem dritten Treffer das kaum noch für möglich gehaltene 3:3.

Beide Mannschaften teilten sich am Ende die Punkte – ein Ergebnis, das Obersontheim schmerzen dürfte, während Rudersberg einen gefühlten Sieg feiern darf.