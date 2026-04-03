Später Schock im Kellerduell

Die SG Oldenburg-Göhl hatte kein Matchglück. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mehr Abstiegskampf geht nicht: Im Ostholstein-Derby zwischen der SG Oldenburg/Göhl und dem TSV Gremersdorf flogen zwar nicht die Funken, dafür herrschte am Ende pures Gefühlschaos im Nachholspiel am Donnerstag. Während die Gastgeber zwei sicher geglaubte Punkte in letzter Sekunde verspielten, feierte der Tabellenletzte einen Punkt der Moral.

Es war ein Duell mit dem Rücken zur Wand. Der Tabellenvierzehnte empfing den Fünfzehnten – der nach dem Rückzug von Bordesholm das Schlusslicht der Verbandsliga Ost bildet. Für die Heimelf war ein Sieg im Kampf gegen den Abstieg eigentlich Pflicht. Doch nach 95 Minuten stand ein 1:1-Remisauf der Anzeigetafel, das sich für die Kontrahenten grundverschieden anfühlte – der. Aufsteiger aus Gremersdorf hat sich mit nun nur sechs Punkten auf der Habenseite längst mit der Rückkehr in die Kreisliga angefreundet.

Frühe Führung gibt SG GO scheinbare Sicherheit

Die Partie begann ohne große Derbyhitze, wie SG-Co-Trainer Jens Theuerkauf treffend bemerkte: „Ein Derby, was irgendwie gefühlt kein Derby war, also keine Stimmung so wirklich. Das hatte Freundschaftsspielcharakter hätte ich fast gesagt.“ Sportlich jedoch legte die SG GO gut los. Bereits in der 15. Minute brachte Mattis Markmann die Gastgeber in Führung. In der Folge kontrollierte die Heimelf das Spielgeschehen weitgehend. „Wir sind auch klar überlegen“, stellte Theuerkauf fest, kritisierte aber zugleich die fehlende Konsequenz: „Vielleicht sind wir ein bisschen zu verspielt.“ Gremersdorf hielt mit Einsatz dagegen, verteidigte leidenschaftlich und kam kaum dazu, offensiv die Platzherren auf die Probe zu stellen. Torwart Finn Bursche hält Gremersdorf im Spiel Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Die SG GO erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen, verpasste jedoch die Vorentscheidung. Ein Grund dafür stand im Tor der Gäste. „Finn Bursche macht wahrscheinlich das Spiel seines Lebens“, lobte Theuerkauf den erst 19-jährigen Keeper, „der wirklich alle Eins-gegen-eins-Situationen gewinnt.“

Fabian Mandt (TSV Gremersdorf), noch gesperrt, hatte einen exzellenten Vertreter mit Finn Bursche zwischen den Pfosten. – Foto: Ismail Yesilyurt