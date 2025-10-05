Später Schock: HSC-Reserve verliert unglücklich in Ritterhude

Die Reserve des Heeslinger SC hat in der Bezirksliga bei der TuSG Ritterhude eine bittere 1:2-Niederlage kassiert. Der entscheidende Treffer für die Gastgeber fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

HSC-Trainer Robin Cordes musste in Ritterhude aufgrund von Urlaub, Krankheit und Verletzungen kräftig improvisieren – und setzte voll auf die Jugend. „Wir hatten in der Startelf einen Altersschnitt von 20 Jahren“, so Cordes, der in der Viererkette gleich vier 18-Jährige aufbot. „Heute war also ein bisschen ‚Jugend forscht‘ angesagt.“

Dieser Treffer weckte die TuSG-Spieler allerdings auf. Es gelang ihnen, die Heeslinger immer weiter in die eigene Hälfte zu drücken. Die fast schon logische Konsequenz war der Ausgleichstreffer durch Maik Tiganj zum 1:1-Pausenstand, nachdem sich die Ritterhuder gut vor das Heeslinger Tor kombiniert hatten (24.).

Die junge Heeslinger Elf erwischte dennoch den besseren Start. In der 13. Minute gingen die Gäste daher verdient mit 1:0 in Führung: Enis Busch köpfte nach einer Ecke von Joel Jokers ein.

Nach dem Seitenwechsel hatte Ritterhude zunächst Pech, als Eugen Zilke in der 49. Minute aus einem Gewühl im Strafraum heraus nur die Latte traf. Doch auch die Gäste hatten gute Gelegenheiten – Lukas Meyer verpasste in der 60. Minute das TuSG-Tor nur knapp.

Für Cordes war die Schlüsselszene der Partie die 68. Minute: Ritterhudes Torwart Philipp Levitin foulte einen frei durchgebrochenen Heeslinger Spieler als letzter Mann außerhalb des Strafraums – sah jedoch nur Gelb. „Das war eine klare Fehlentscheidung“, ärgerte sich Cordes. „Hätte der Schiedsrichter da nicht komplett falsch gelegen, hätten wir die letzten 20 Minuten in Überzahl gespielt.“

Der HSC II drängte dennoch auf den Sieg. Nico Beyer hatte zwei gute Möglichkeiten (78., 81.) und traf in der zweiten Nachspielminute sogar zum vermeintlichen 2:1. Doch der Jubel verstummte schnell – Schiedsrichter Calvin Meglin entschied auf Abseits.

Stattdessen kam zwei Minuten später das bittere Ende aus Heeslinger Sicht: Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte segelte der Ball in den Strafraum, wo sich niemand zuständig fühlte – Sophian Bouiyoaran köpfte zum 2:1-Siegtreffer ein (90.+4). Kurz darauf war Schluss.

Für Cordes ein bitterer Moment: „So eine Szene darf niemals zu einem Tor führen“, so ein geknickter HSC-II-Coach, der mit einem Punkt hätte leben können. „Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient“, lautete sein abschließender Kommentar.