Später Schock für TeBe: BAK dreht das Berliner Duell

In der NOFV-Oberliga Nord herrschte am heutigen Abend eine ganz besondere Atmosphäre, als zwei Berliner Urgesteine aufeinandertrafen. Es war das Nachholspiel, das die Blicke der Fans auf sich zog. In einem hochemotionalen Vergleich wurde um jeden Zentimeter Rasen gekämpft, denn für beide Vereine ging es in diesem Prestigeduell um viel mehr als nur drei Punkte. Es war ein Abend voller Leidenschaft, der erst in den Schlussminuten seine endgültige Entscheidung fand und die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gäste zunächst den kühleren Kopf bewahrten. Kurz vor dem Pausenpfiff ging Tennis Borussia Berlin in Führung: Emir Can Gencel erzielte in der 44. Minute per Foulelfmeter das 0:1. Doch der Berliner AK bewies Moral und kam mit großem Elan aus der Kabine zurück. In der 51. Minute markierte Furkan Yildirim den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel blieb in der Folgezeit hochspannend, während beide Teams leidenschaftlich um den Siegtreffer rangen. Die Erlösung für die Hausherren folgte schließlich kurz vor dem Ende. In der 86. Minute erzielte Abdulkadir Beyazit das 2:1 und sicherte dem BAK damit den hochemotionalen Heimsieg.
