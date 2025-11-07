Später Schock für kämpferische Twister

Bereits im ersten Durchgang bestimmten die Gäste aus Surwold das Geschehen. Lukas Borgmann brachte den Tabellenvierten nach einer halben Stunde mit seinem bereits zehnten Saisontor in Führung (30.), ehe Claas Hoppe nur sieben Minuten später auf 0:2 erhöhte (37.). Beide Treffer wurden mustergültig von Damian Kowalczyk vorbereitet, der mit nun acht Vorlagen zu den effektivsten Offensivkräften der Liga zählt.

Nach einer intensiven Partie und großem Kampf in der zweiten Halbzeit musste sich der SV Grenzland Twist dem favorisierten SV Surwold knapp mit 2:3 geschlagen geben. Trotz starker Moral und einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause blieb der verdiente Lohn aus. Der Liveticker wurde gewohnt engagiert von Alfons Schwieters begleitet.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Twist wie verwandelt. Sofyan Dino erzielte in der 54. Minute per Nachschuss den Anschlusstreffer, sein erstes Saisontor. Das Team von der Grenze drängte nun auf den Ausgleich und kam kurz vor Schluss tatsächlich zum verdienten 2:2: Joker Matthis Jansen traf per Kopf nach Flanke von Andre (84.).

Doch als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Surwold in der Nachspielzeit eiskalt zurück. Damian Kowalczyk, zuvor schon zweifacher Vorbereiter, erzielte in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste, sein drittes Saisontor.

Trotz der bitteren Niederlage zeigten die Twister Moral und Kampfgeist. Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen, darunter zweimal gegen den Spitzenreiter und einmal gegen den Tabellenvierten, hatten jedoch sichtbar Spuren hinterlassen. Surwold klettert durch den Auswärtssieg auf Rang vier der Kreisliga, während der SV Grenzland Twist weiter auf dem ersten Abstiegsplatz verharrt.

____________________

Haselünne trotzt dem Favoriten - ein Punkt wie ein Sieg

Am Mittwochabend wurde ein Nachholspiel der Kreisliga Emsland ausgetragen. Der SC Baccum ließ dabei beim Tabellenletzten Haselünner SV überraschend Punkte liegen. Die Gastgeber führten nach Treffern von Lüllmann (15.) und Hölzen (35.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Baccum besser ins Spiel - Kramer (56.) und Scholz (75.) sicherten den Gästen noch das 2:2. Trotz des Remis bleibt Baccum Tabellendritter der Kreisliga Emsland.